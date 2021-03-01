Mutfakta en çok kullanılan 6 bıçak çeşidi

SOYMA BIÇAĞI

Ağız kısmı 5-10 cm uzunluğunda olan çok amaçlı bir soyma bıçağıdır. Sebze ve meyve soymak, doğramak için kullanılır. Küçük olduğu için diğer bıçaklara göre daha iyi kontrol sağlamanızda yardımcı olur.

ET BIÇAĞI

Ağız kısmı 20-38 cm olup kümes hayvanları, kızartmalar, jambon ve diğer büyük pişmiş etleri ince kesmek ve dilimlemek için kullanılır.

ŞEF BIÇAĞI

Ağız kısmı 22-35 cm olan geleneksel bir bıçaktır. Aynı zamanda Fransız bıçağı da denir. Doğramak, dilimlemek, küp kesmek ve et kıymak için kullanılan çok fonksiyonel bir bıçaktır.

SIYIRMA BIÇAĞI

Ağız kısmı 12-20 cm uzunluğunda olup sağlam, bükülmez bir yapıya sahiptir. Eti karkastan ayırmak, kemikli tavuk dilimlemek, büfe için kemiksiz etlere sanatsal şekiller vermek için kullanılır.

EKMEK BIÇAĞI

Ağız kısmı 30-35 cm uzunluğundadır. Tırtıklı ağzı sayesinde ekmek, kek, pandispanya ve sandviç gibi keserken ezilip dağılabilecek unlu mamulleri ezilmeden, dağılmadan kesmeye yarar.

SATIR

Ağız kısmı 15 cm civarında ağır bir bıçaktır. Eti kemiği ile birlikte kesebilmeyi sağlar.



