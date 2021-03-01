Mutfakta en çok kullanılan 6 bıçak çeşidi
Mutfakta vakit geçirmeyi sevenlerin elinin altında olması gereken ve dolu dolu kullanacağı 6 bıçak türü.
01 Mart 2021, Pazartesi 13:36 Son Güncelleme:
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SOYMA BIÇAĞI
Ağız kısmı 5-10 cm uzunluğunda olan çok amaçlı bir soyma bıçağıdır. Sebze ve meyve soymak, doğramak için kullanılır. Küçük olduğu için diğer bıçaklara göre daha iyi kontrol sağlamanızda yardımcı olur.
ET BIÇAĞI
Ağız kısmı 20-38 cm olup kümes hayvanları, kızartmalar, jambon ve diğer büyük pişmiş etleri ince kesmek ve dilimlemek için kullanılır.
ŞEF BIÇAĞI
Ağız kısmı 22-35 cm olan geleneksel bir bıçaktır. Aynı zamanda Fransız bıçağı da denir. Doğramak, dilimlemek, küp kesmek ve et kıymak için kullanılan çok fonksiyonel bir bıçaktır.
SIYIRMA BIÇAĞI
Ağız kısmı 12-20 cm uzunluğunda olup sağlam, bükülmez bir yapıya sahiptir. Eti karkastan ayırmak, kemikli tavuk dilimlemek, büfe için kemiksiz etlere sanatsal şekiller vermek için kullanılır.
EKMEK BIÇAĞI
Ağız kısmı 30-35 cm uzunluğundadır. Tırtıklı ağzı sayesinde ekmek, kek, pandispanya ve sandviç gibi keserken ezilip dağılabilecek unlu mamulleri ezilmeden, dağılmadan kesmeye yarar.
SATIR
Ağız kısmı 15 cm civarında ağır bir bıçaktır. Eti kemiği ile birlikte kesebilmeyi sağlar.