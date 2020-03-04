Pratik Bilgiler Mutfakta zamandan tasarruf edebileceğiniz ve karmaşayı önleyeceğiniz 'çöp kasesi' yöntemi

Mutfakta zamandan tasarruf edebileceğiniz ve karmaşayı önleyeceğiniz 'çöp kasesi' yöntemi

Pratik Bilgiler

Mutfakta zamandan tasarruf edebileceğiniz ve karmaşayı önleyeceğiniz 'çöp kasesi' yöntemi

Mutfakta zaman geçirmeyi seviyor ve yemek yapmaktan keyif alıyorsanız, zamandan ve yerden tasarruf etmenizi sağlayacak bir önerimiz var. Mutfağınızda 'çöp kasesi' kullanmak size oldukça fayda sağlayacak bir yöntem.

04 Mart 2020, Çarşamba 16:05 Son Güncelleme:
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Ünlü şef Rachael Ray'ın 'çöp kasesi' yöntemiyle mutfağınızdaki dağınıklıktan kurtulup zamandan tasarruf etmeniz mümkün. Çöp kasesi yöntemi size ne gibi katkı sağlar merak ediyorsanız haberimize göz atın.

'Çöp kasesi' yöntemiyle;

  • Yemek hazırlarken soyulan sebzelerin hepsini çöp kasesi içine soyarsanız hem etraf dağılmaz hemde yemeğiniz bittiğinde toplu bir şekilde çöpe atarsınız. Bu sayede zamandan da tasarruf etmiş olursunuz.
  • Hızlı hızlı yemek yaparken geri dönüşüm için kullanılan çöplerle normal atıkları birbirinden ayırt etmek konusunda zorlana bilirsiniz. Çöp kasesi sayesinde daha sonra ayrıştırma yapabilirsiniz.
  • Yemek yaparken kullandığınız mutfak gereklerini de çöp kasesi içerisinde biriktirirseniz mutfağın dağılmamasını ve kirlenmemesini sağlamış olursunuz.
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