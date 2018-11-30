Mutfaktaki tehlike: Plastik

Tuğba Bayburtluoğlu: “Plastik olarak genellediğimiz ancak tüm petrokimyasal ürünlerin gıdayla temasına dikkat etmemiz gerekiyor. Gıdaya temas edebilecek plastikler özel olarak üretilse de çoğunluğu sıcaklık ve asitli gıdalara dayanıklı değiller” dedi.

Salça lekesi olan plastik kabınızdan kırmızılığı çıkartamayacağınız gibi sizin yediğiniz yemeğe geçmiş olması yüksek ihtimal olan plastiği de artık çıkartamazsınız.

Sıcak ve asitli (salçalı, yoğurt vb.) yemekler için saklama kapları cam, seramik, emaye, porselen ve/ya paslanmaz çelik olmalıdır. Plastik saklama kapları sadece soğuk gıdaları, bakliyatları vb. saklamak için kullanılmalıdır.

HANGİ MUTFAK ÜRÜNÜ DAHA SAĞLIKLI?

Mutfağınızda camdan ve paslanmaz olan ürünlerden vazgeçmeyin. Bu ürünler gıda ile etkileşime girmezler.

Bakır, pirinç, alüminyum gibi yumuşak metaller sadece soğuk sunumlar için kullanılabilirler. Bakımlı olsalar bile sadece soğuk ile temas etmelidirler.

Petrokimyasal, laksız teneke vb. tarzı saklama kapları sadece soğuk gıdaların, bakliyatların saklanması ya da taşınması için kullanılırsa daha iyi olur.

Yoğurt, peynir, yağlı yemekler vb. paslanmazda ya da camda saklanabilir. Yemeğe değmediği müddetçe bu ürünlerin kapakları plastik olabilir.

Alüminyum folyoların sıcak yemeklerde vb. kullanılabileceği üzerine tartışmalar devam ediyor. Bilim insanları buna bir karar verinceye kadar sadece soğuk sandviç vb. gibi sarmalama işlerinde kullanılabilirler.

Yağlı kâğıtlar da tüketicilerde soru işareti yaratabiliyor ama gıdaya temas edemeyecek bir durumları yok.

Bu yüzden emin tarafta olmak isteyenler her zaman çöp şiş, buğulama gibi yemekleri cam ve paslanmazda az yağ ile pişirmek gibi çözümler üretebilirler.







