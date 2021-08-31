Mutlu ağaçların arkasındaki kirli savaş

Dünyanın en ünlü resim eğitmeni Bob Ross’un hayatı belgesel oldu. Belgesel, Ross’un huzurlu programlarının arkasındaki savaşı gün yüzüne çıkardı. Henüz 52 yaşında kanserden ölen Ross’un fikri mülkiyet haklarının çoğu halen iş ortaklarının elinde. Annette ve Walter Kowalski isimli bu ortaklar, Ross’taki cevheri görüp onu ekran yıldızı yapan kişiler. 1983’te ilk kez yayınlanan ‘Resim Sevinci’ (The Joy of Painting) isimli program serisini Kowalski çifti başlattı. Çift, hiç zaman kaybetmeden ‘Bob Ross Inc’ şirketini kurdu. Program rekorlar kırınca ressam adına boya setleri satmaya başladılar.

VASİYET PAZARLIĞI

Ross ile çiftin arası bu nedenle açıldı. Çünkü Ross ‘dandik ürünlerle hayranlarının suistimal edildiğini’ düşünüyordu. Dahası çift, 1994’te Ross’a kanser teşhisi konulduğunu da herkesten gizledi. Ölüm döşeğindeki Ross’a gidip fikri mülkiyet haklarını aldılar. Ross’un oğlu Steve, babasının vasiyetinin son anda değiştirilmesine karşı hukuk mücadelesi başlattı. Ancak 2018’de sonuçlanan mahkeme Ross’un kendi rızasıyla haklarını devrettiğine hükmetti. Kendisi de ressam olan Steve Ross, (55) babasının adını sadece sanat amacıyla kullanma hakkıyla yetiniyor. Steve, “Bu yaşananları tüm dünya bilmeli” dedi.

BOB ROSS KİMDİR?

Bob Ross , tam adı Robert Norman Ross, 1942 yılında Florida'da dünyaya geldi. 1983 yılından 1994 yılına kadar Amerika'nın popüler televizyon programı "The Joy of Painting" ile kitlelere resim öğretmenliği yaptı. Eğlenceli programı kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.

Ross , permalı bir afro ve kot gömlekler ve kot pantolonlar ile rahatlatıcı ve samimi bir spor yapan sevimli bir hippi kişiliğini yansıttı. İzleyiciye kişisel, bire bir resim dersi gibi hissettiren konuşma tarzı. zahmetsiz boyama yöntemiyle izleyenleri kendine hayran bırakan sanatçı, boyama fırçası ve palet bıçağı yardımıyla 30 dakika boyunca ayrıntılı manzaralar çiziyor, sohbet ediyor ve resim yaparken cesaret verici sözler söylüyordu. Yıllar geçtikçe, onun geleneksel yaklaşımı ve “mutlu küçük” ağaçlara ve bulutlara yaptığı göndermeler onu hayranlarına daha da sevdirdi.

Ross boyama tekniğini pazarlamaya devam etti ve eğitim kitapları, videolar ve bir dizi sanat malzemesi satan ve kendi yöntemiyle eğitilmiş öğretmenlerle resim atölyeleri sunan ve tümü kârlı olmaya devam eden son derece başarılı bir şirket (Bob Ross Inc.) kurdu. 1995 yılında 52 yaşında lenfomadan yaşamını yitirdi.