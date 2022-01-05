Mutlu Aile Tablosu filmi televizyon izleyicilerini güldürmeye geliyor. Rıfat ve Nalan’ın eğlenceli hikayesinin anlatıldığı filmin yönetmenliğini Ömer Faruk Yardımcı üstlenirken başrollerde ise Seda Türkmen ve İnan Ulaş Torun yer alıyor.

MUTLU AİLE TABLOSU FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Rıfat hayatı boyunca ne işe girerse girsin bir türlü başarılı olamamış genç bir adamdır. Nalan ise Rıfat’a kavuşacağı anı sabırla beklemektedir. Tam genç çift artık kavuşacakken, Rıfat’a bir miras kalır. Haberi alan Nalan ve Rıfat istedikleri hayatı yaşayacakları ve mutlu aile tablosunu oluşturacaklarını düşünürler. Ancak kalan miras hiç de onların düşündükleri gibi bir şey değildir ve bunun ortaya çıkmasıyla Rıfat ve Nalan kendilerini büyük bir maceranın içinde bulur…

MUTLU AİLE TABLOSU FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Ömer Faruk Yardımcı’nın yönetmenliğini üstelendiği Mutlu Aile Tablosu filminde, Seda Türkmen, İnan Ulaş Torun, Ceyda Olguner ve Cemil Şahin gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

MUTLU AİLE TABLOSU NEREDE ÇEKİLDİ?

2021 yılında sinemalarda vizyona giren Mutlu Aile Tablosu filminin çekimleri İstanbul ve Edirne’de gerçekleştirildi. Filmde oldukça dikkat çeken bir mekan olan, Nalan ve Rıfat’ın bir araya geldikleri kafe ise Meriç Nehri üzerinde bulunan Taş Köprü manzaralı bir kafedir.