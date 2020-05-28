Haberler Zihin Sağlığı Haberleri Mutlu olmak için neye ihtiyacın var? Mutlu olmak için neye ihtiyacın var? Zihin Sağlığı Tüm hayatımız boyunca mutluluğun peşinden koşuyoruz. Peki mutlu olmak için gerçekte neye ihtiyacımız var? Bu hayatta mutlu olmanı sağlayacak şeyi söylüyoruz! Aşk mı, para mı, yoksa huzur mu? Testi çöz ve sonucu öğren. 28 Mayıs 2020, Perşembe 12:48 Son Güncelleme: 28.05.2020 12:48 YAZI BOYUTU Abone Ol Bu VideoİlginiÇekebilir Sağlık içerikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz. PAYLAŞ mutluluk test mutluluk testi POSTA’YI TAKİPTE KAL Yazarlarımızdan Yenilenme hücrelerden başlamalı Sağlıklı Yaşam ve Medikal Estetik Uzmanı Sevgi Ekiyor Kollarda ve bacaklardaki şişlikler: Lenfödem Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Yrd. Doç. Dr. İbrahim Halil Ural Yaşlı ebeveynlere sosyal mesafenin öneminden bahsetmek için 5 ipucu Diana Güler Kişisel ruhsal bakım detoksuna başlayın! Klinik Psikolog Pelin Hazer BUNLARI DA OKUYUN 1 Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde karar verildi 2 En sık görülen 11 cinsel fobi 3 Çocuk oyuncular büyüdü! 4 Jennifer Lopez önce yağmurda dans etti sonra havuza atladı 5 Linet’in son hali şaşırttı