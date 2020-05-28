Zihin Sağlığı Mutlu olmak için neye ihtiyacın var?

Mutlu olmak için neye ihtiyacın var?

Zihin Sağlığı

Mutlu olmak için neye ihtiyacın var?

Tüm hayatımız boyunca mutluluğun peşinden koşuyoruz. Peki mutlu olmak için gerçekte neye ihtiyacımız var? Bu hayatta mutlu olmanı sağlayacak şeyi söylüyoruz! Aşk mı, para mı, yoksa huzur mu? Testi çöz ve sonucu öğren.

28 Mayıs 2020, Perşembe 12:48 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News


Bu Video
İlgini
Çekebilir
Sağlık içerikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.
Yazarlarımızdan
Sağlıklı Yaşam ve Medikal Estetik Uzmanı Sevgi Ekiyor
Yenilenme hücrelerden başlamalı
Sağlıklı Yaşam ve Medikal Estetik Uzmanı Sevgi Ekiyor
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Yrd. Doç. Dr. İbrahim Halil Ural
Kollarda ve bacaklardaki şişlikler: Lenfödem
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Yrd. Doç. Dr. İbrahim Halil Ural
Diana Güler
Yaşlı ebeveynlere sosyal mesafenin öneminden bahsetmek için 5 ipucu
Diana Güler
Klinik Psikolog Pelin Hazer
Kişisel ruhsal bakım detoksuna başlayın!
Klinik Psikolog Pelin Hazer
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Hastalık hastası olabilirsiniz: Hipokondriyazis nedir? İşte 10 belirtisi