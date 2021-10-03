Mutlu sonla biten Afganistan hikayesi

Taliban’ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan’daki en dramatik tahliye hikayesinden mutlu haber geldi. Kabil Havalimanı’nda dikenli teller üzerinden ABD askerine uzatılan bebek artık ailesiyle ABD’nin Phoenix kentinde yaşıyor. Adı Liya olan bebeği askerlere uzatanın babası Hamid olduğu ortaya çıktı. Hamid, başlarından geçenleri anlattı. ABD askerleri için çevirmenlik yapan Hamid, “Ağustos boyunca havalimanında kalıyordum. Bebeğimi görememiştim. Kızımı ilk kez 19 Ağustos’ta eşim Sadia, havalimanına gelince gördüm” dedi.

'ASKER BENİ UYARDI'

“Henüz 16 günlüktü. Hatta ilk kez askere uzatırken tuttum” diyen Hamid, bebeğini askerlere teslim etme cesaretini de şöyle açıkladı: “Taliban, havalimanı girişinde eşimden tüm birikimimizi almış. Tek kurtuluşumuz kalkan bir uçağa binmekti. Asker ‘Bebek yaralanabilir’ diye beni uyardı. Ama ölmesindense yaralanmasına razıydım.”

Bebek, annesiyle saatler sonra bir araya gelebildi. Görüntü dünya medyasına düşünce ABD büyük tepki çekmiş ve bebeğin tedavi edilip ailesine verildiğini açıklamıştı.

Tahliye uçağı ile ABD’ye varan aile, kızlarını kurtarmanın mutluluğunu yaşıyor.