Mutluluğa giden yol bağırsaklardan geçiyor...

Beynimiz ve sindirim sistemimiz arasındaki ilişkiyi çoğumuz fiziksel olarak deneyimlemişizdir. Heyecanlandığımızda veya korktuğumuzda midemize kramp girer, gerginken sıkça tuvalete gitme ihtiyacı hisseder, âşık olunca karnımızda kelebeklerin uçtuğunu sanırız. Yapılan bilimsel çalışmalar, bu iki organın birbirine hem fiziksel hem biyokimyasal olarak birkaç farklı yolla bağlı olduğunu gösteriyor.

Klinik Farmakoloji Uzmanı Dr. Burçak Deniz Dedeoğlu, beynimizde yaklaşık 100 milyar sinir hücresi bulunurken bağırsaklarımızda ise yaklaşık 500 milyon sinir hücresi bulunduğunu ve birbirlerine sinir sistemimizdeki nöronlar aracılığıyla bağlandığını söylüyor. Bağırsak ve beyin arasındaki iletişimi sağlayan en büyük sinirlerden biri olan Vagus ise iki organın arasında sinyal göndererek işlevini yerine getiriyor.

MUTLULUK HORMONLARININ BÜYÜK KISMI BAĞIRSAKLARDA ÜRETİLİYOR

Bağırsaklarımız ve beynimiz arasında nöronların yanı sıra kimyasal haberciler yoluyla da iletişim sağlandığını ifade eden Dr. Dedeoğlu, duygu/durum ve davranışları kontrol eden, “nörotransmitter” denilen bu kimyasallar aynı zamanda vücut saatinin kontrolüne de yardım ettiğini belirtiyor. “Mutluluk hormonu olarak da bilinen “seratonin”in büyük bir bölümü bağırsaklarda üretiliyor” diyen Dr. Dedeoğlu ekliyor: “yani bir anlamda mutluluğa giden yol, sağlıklı bağırsaklardan geçiyor”.

DÜZENLİ PROBİYOTİK KULLANIMI BÜYÜNSEL SAĞLIĞIN DESTEKLENMESİNDE ROL OYNUYOR

Bağırsaklarımızdaki bakterilerin beyin sağlığımız üzerinde rol oynadığını ve mikrobiyotayı olumlu yönde değiştirerek beyin sağlığımızın korunmasını destekleyebileceğimizi ifade eden Dr. Dedeoğlu ekliyor: “Düzenli olarak doğal prebiyotik içerikli gıdalar tüketmek, probiyotik ve prebiyotik takviyesi kullanmak bütünsel sağlığın desteklenmesinde önemli rol oynuyor. Aynı zamanda yapılan araştırmaların düzenli probiyotik kullanımının vücudumuzda stres hormonu olarak bilinen kortizol seviyesini düşürdüğünü ortaya koyuyor”.

Günlük probiyotik desteği mide ve bağırsak işleyişinin normal fonksiyonlarında çalışmasına yardımcı oluyor, bağışıklık sisteminin de dengede kalmasını destekliyor.





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