Mutluluğun resmini çizebilir misin?

Hacı Sabancı / İş insanı

BEŞİKTAŞ TARAFTARI OLMAK BENİ BAŞLI BAŞINA MUTLU EDİYOR

Ailem ve arkadaşlarımla vakit geçirmek beni hayatta en mutlu eden şeyler. Yeni tatlar keşfetmek, müzik dinlemek ve Beşiktaş taraftarı olmak beni başlı başına çok mutlu ediyor. Çalışmak, işe gitmek, seyahat edip yeni yerler keşfetmek, sabah erken saatte kalkıp spor yapmak, hoş sohbet eşliğinde güzel yemekler yemek… Daha ne isterim!

Helin Avşar / Sunucu

EVDE YEĞENLERİMLE VAKİT GEÇİRMEK BENİ EN MUTLU EDEN ŞEY

Uzun zamandır sosyal yaşamdan uzak durup evimde vakit geçirmeye çalışıyorum. Çok klasik olacak ama ablalarım, yeğenlerimle vakit geçirmek beni dünyada en mutlu eden şey. Sevdiğim dizilerin yeni sezonu gelince onları ara vermeden art arda izlemek harika oluyor. Bunların dışında online senaryo, yönetmenlik kurslarına katılıyorum ve bir senaryo yazıyorum. Yaşam normale döndüğünde dünyada yeni ülkeler keşfetmek, yeni kültürlerle ve insanlarla tanışmak istiyorum.

Neslihan Yeldan / Oyuncu

OĞLUMUN DOĞDUĞU GÜN YAŞADIĞIM MUTLULUĞU ANLATAMAM

Tiyatro sahnesinde aldığım alkış en büyük mutluluk kaynaklarımdan. Oğlumun doğduğu gün duyduğum mutluluğun önüne geçecek bir duygu henüz yaşamadım. Uzun ve soğuk geçen kışın ardından ilk denize girdiğim anın mutluluğunu anlatamam. Çok iyi bir restorana gidip harika yemekler tatmanın hazzı da çok başka!

İlker İnanoğlu / Oyuncu

ÇOCUĞUMU GÖRMEK MUTLULUĞUMUN EN ÜST NOKTASI

Bugün mutluluğa gençlik yıllarımdan çok daha farklı bakıyorum. Artık başkalarına basit gelebilecek şeylerle mutlu olabiliyorum. Dostlarımla bir yerde yemek yiyerek sohbet etmek, sabah doğan güneşi veya çok güzel bir gün batımını izlemek harika bir duygu. Rihanna’nın bütün şarkıları beni mutlu ediyor. Amerika’da yaşayan oğlum Alex Berker’i görmek, onunla konuşmak mutluluğumun en üst noktası. Lütfen hayatı biraz yavaşlatıp mahvettiğimiz gezegenimize sahip çıkalım.

Bennu Gerede / Fotoğraf sanatçısı

BİRİKİMLERİMİ İNSANLARLA PAYLAŞMANIN HAZZI HİÇBİR ŞEYDE YOK

Negatif olmanın hiçbir anlamı yok çünkü tek bir hayat yaşıyoruz. Çocuklarımla vakit geçirmek, yemek yapmak beni mutlu ediyor. İnsanlara bir şekilde dokunabiliyorsam ya da birikimlerimi paylaşıp hayatlarına faydalı olabiliyorsam bu bana haz veriyor. İnsanlar Instagram’dan bana sürekli mesaj atıyor, çok çocuklu bir anne olarak tek başıma çocuklarla nasıl ilgilendiğimi, onları nasıl büyüttüğümü soruyor. Ben de tecrübelerimle onlara yol göstermeye çalışıyorum.

Saba Tümer / Sunucu

HER ŞEYİ KAÇIRMANIN, HİÇBİR ŞEYİ TAKİP ETMEMENİN KEYFİNİ SÜRÜYORUM

Ben daha çok günlük akışta yaşayan biriyim. Onun için gün içindeki ruh halime göre karar veriyorum beni neyin mutlu edeceğine. Malum, ‘21 Günde Mutluluk’ adında bir kitap yazdım. Formülleri bildiğimden, benim için günümü mutlu olacak şekilde yönlendirmek daha kolay oluyor. Bazen hiçbir şey yapmadan, hatta telefonumu bile açmadan, sadece kitap okuyarak mutlu oluyorum, bazen sadece dans ederek… Her zaman iç sesimi dinliyorum. Herkes bir şeyin peşinde koşuyor, bense her şeyi kaçırmanın, hiçbir şeyi takip etmemenin keyfini sürüyorum.

İskender Paydaş / Besteci-aranjör

BAHÇEYLE İLGİLENMEYİ SEVİYORUM

Eylülde gün batımını izlemek, denizde yelkenlide olmak, Türkiye’nin uluslararası yarışmalarda iyi derece alması, Galatasaray’ın UEFA kupasını alması, Sertab Erener’in Eurovision’da birinci olması gibi şeyler bana büyük mutluluk veriyor. Sahnede çaldığımız bir şarkımın finalindeki coşkulu alkışlar, Billy Joel’den hızlı bir şarkı dinlemek beni hep mutlu eder. Benim için pozitif ve huzurlu olmanın yolu her gün en az 20 dakika, sessizce kendimle baş başa kalmaktan geçiyor. Son zamanlarda bahçeyle ve toprakla ilgilenmek de bana huzur ve mutluluk veriyor.