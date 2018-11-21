Mutluluğunuz için 'dumansız yatak odası' oluşturun

Üroloji ve Androloji Uzmanı Op. Dr. Evren Işık, çok sigara içen erkeklerde sertleşme probleminin görülme riskinin altını çizerek çiftlerin cinsel mutluluğu için ’dumansız yatak odası’nın önemini vurguladı.

Sertleşme problemi erkeklerde en sık görülen cinsel işlev bozuklukları arasında ikinci sırada yer alıyor, bu problem yalnızca erkekleri değil kadınları ve aile birimini de olumsuz yönde etkiliyor. Sigara tüketimi damar hastalıklarına ve dolayısıyla sertleşme problemlerine yol açıyor. Organik kaynaklı sertleşme problemlerinin en büyük nedenlerinden biri damar hastalıklarıdır. Bu nedenle sigara kullanımı ile beraber şeker hastalığı ve kolesterol yüksekliği gibi damar sağlığını etkileyen faktörlerin tamamı sertleşme probleminin oluşumunu da tetikler.

ERKEN YAŞLARDA PROBLEM YAŞANABİLİR

Sigara içiciliğinin ciddi damar tıkanıklıklarına neden olması sonucu erkekte sertleşme problemi oluşturduğunu vurgulayan Işık, "Sigara kullanımı, damarlarda yapısal bozukluğa neden olarak dolaşım sisteminin sağlığını bozuyor. Erkekte sertleşmeyi sağlayacak dokunun kanlanmasını bozduğu gibi kanın dokuda tutunmasını engelleyen toplar damar kaçaklarına da sebep oluyor. Günlük sigara tüketimi çok yüksek erkeklerde erken yaşlarda sertleşme probleminin olduğunu görüyoruz" şeklinde konuştu. Işık, yapılan tetkikler sonucunda hastalarda sadece sigara içimine bağlı bir sertleşme problemi saptanması durumunda, hastayı göğüs hastalıkları uzmanları ve sigara bıraktırma merkezlerine yönlendirdiklerini belirtti.

ÇİFTLERİN MUTLULUĞUNU ETKİLİYOR

Kişinin sigarayı bırakmasından sonra damar sağlığındaki iyileşmeye bağlı olarak sertleşme problemi de gerileyebilir. Hastaların sigarayı bırakmasından sonra penisteki kanlanmanın arttığına dair bilimsel bulgular var. Eğer sigaraya bağlı bir sertleşme problemi yaşanıyorsa sigarayı bırakarak sertleşme problemini durdurulabilir. Sertleşme probleminin çiftlerin mutluluğunu etkileyebilen önemli bir sorun olduğunu belirten Işık, cinsel mutluluk ve cinsel sağlık için ’dumansız yatak odası’nın önemini vurguladı.