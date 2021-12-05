Mutluluk gözyaşları
Koronavirüs salgını son iki yılda yaşam tarzımızda ve ruh halimizde keskin değişikliklere yol açsa da emoji dünyamızda ‘gözümüzden yaş gelene kadar gülmeyi’ sürdürüyoruz.
05 Aralık 2021, Pazar 07:00 Son Güncelleme:
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Tek sembolle çok şey anlatan emojiler genç nesil için adeta yeni bir dile dönüşürken, The Unicode Consortium 2021’de en çok kullanılanları sıraladı. En son 2019’da açıklanan listede olduğu gibi bu yıl da ‘gülmekten gözümden yaş geldi’ emojisi zirvede yer aldı.
YÜZDE 5’İNİ OLUŞTURDU
Bir yıllık toplam kullanımın yüzde 5’ini bu emoji oluşturdu. İkinci sırada da değişiklik olmadı ve ‘kırmızı kalp’ zirvenin hemen altında yer aldı. Ancak ‘kalp gözlü gülümseme’ emojisi üçüncülüğü ‘gülmekten yerde yuvarlanan’ emojiye kaptırırken dokuzuncu sıraya kadar geriledi.