Mutluluk gözyaşları

Tek sembolle çok şey anlatan emojiler genç nesil için adeta yeni bir dile dönüşürken, The Unicode Consortium 2021’de en çok kullanılanları sıraladı. En son 2019’da açıklanan listede olduğu gibi bu yıl da ‘gülmekten gözümden yaş geldi’ emojisi zirvede yer aldı.

YÜZDE 5’İNİ OLUŞTURDU

Bir yıllık toplam kullanımın yüzde 5’ini bu emoji oluşturdu. İkinci sırada da değişiklik olmadı ve ‘kırmızı kalp’ zirvenin hemen altında yer aldı. Ancak ‘kalp gözlü gülümseme’ emojisi üçüncülüğü ‘gülmekten yerde yuvarlanan’ emojiye kaptırırken dokuzuncu sıraya kadar geriledi.