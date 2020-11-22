Mutluluk, para ve şans için

Bazı çiçeklerin şans, para hatta mutluluk getirdiğine inanılıyor. Örneğin; spathiphyllum. Barış çiçeği, huzur zambağı adıyla da bilinen bu bitkinin bir adı da 'kadın mutluluğu’. Bulunduğu evde çiftler arasında kavgaları azalttığına inanılıyor. Antoryum ise 'erkek mutluluğu’ olarak adlandırılıyor. Kolombiya’da antoryum bitkisinde yeni evli çiftleri koruyan, onları kavgadan uzak tutan bir tılsım olduğuna inanılıyor. Güney Amerika’da, düğünler için hazırlanan buketlerde, antoryum çiçeğine mutluluk ve refah dileği olarak mutlaka yer veriliyor.

BEYAZ BİR MENEKŞE

Zor bir dönemden geçenlerin beyaz menekşe alması önerilir. Beyaz menekşenin zihinsel acılara daha kolay dayanmaya yardımcı olacağına inanılır. Ebegümeci de barış ve tutku sembolü olarak kabul edilir. Türkçede dua çiçeği olarak bilinen calatheanın pek çok türü var. Bu çiçeğin aile mutluluğunu koruduğu inancı yaygın. Ayrılmayı düşünenler için iyi bir hediye olduğuna inanılıyor. Belki de bu yüzden adı iyi dilek anlamında dua çiçeği olabilir.

OFİSTE BULUNSUN

Chlorophytum bitkisi, Türkçe adıyla kurdele çiçeği, barış ve karşılıklı anlayış anlamını taşıyor. Farklı insanların uyum içinde çalışmasının zorunlu olduğu ofisler için tercih edilebilir. Yeni mobilyaların yerleştirildiği veya yeni tadilat yapılan bir ortama konulduğunda ise havadaki tüm kimyasalları emer.

Kuru dallar arasında…

Kuruyan dalları ve sararan yaprakları sonbahar dekorasyonunuzun bir parçası yapmak iyi bir fikir olabilir. Büyük cam vazolarda dalları, kozalaklar, deniz kabukları ve mumlarla kombinlemek mümkün.

EN DOĞAL OYUNCAKLAR

Birkaç kozalak, meşe palamudu ve birkaç basit malzemeyi daha kullanıp çocuklarınızla birlikte, onların keyifle oynayacağı doğal oyuncaklar yapabilirsiniz. Bu arada çocuklarınıza doğayla ilgili pek çok şey de öğretebilirsiniz. Eliniz değmişken kozalaklardan kendinize bir kapı süsü, mumluk ya da yılbaşı için süsler de yapabilirsiniz.