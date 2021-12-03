Mutluluk ile ilgili sözler, kısa, uzun ve anlamlı olsa dahi onu en iyi yaşayan bilebilir. Kimileri mutluluğu çok uzaklarda ararken, kimileri sevdiğiyle yaşadığı küçük bir anda, kimileri ise sıcak bir gülümsemede bulmuştur. En önemlisi ise kişinin aradığı gerçek mutluluğun ne olduğunu bilmesiyle alakalıdır. İşte, ders niteliğinde her platformda paylaşabileceğiniz mutluluk sözleri…

KISA, UZUN VE ANLAMLI MUTLULUK İLE İLGİLİ GÜZEL SÖZLER

Bazı mutluklar vardır sadece hayal ettiğin ve hak etmediğin için Rabbinden dileyemediğin.

Birçok insan, mutlu olduğunu bilmediği için mutsuzdur.

Kimsenin seni üzemeyeceği kadar güçlü olduğunda ve sen kimseyi üzmeyecek kadar iyi olduğunda; mutlusun demektir.

Bahçelerinde lahana ekenler bizden üç veya dört kat mutludurlar. -Rabelais

Mutlu yaşam, tutku ve korku üzerinde mantığın ve düşüncenin elde ettiği bir zaferdir. -Lucius Annaeus Seneca

Mutlu olmayı yarına bırakmak, karşıya geçmek için nehrin durmasını beklemeye benzer. Nehir asla durmaz.

Güller hep ellerinde açsın, ama dikenleri batmasın. Sevda hep seni bulsun, ama seni yaralamasın. Mutluluk hep yüreğine dolsun, ama beni unutturmasın.

Senin için bir şarkı yazdım, mutluluklarımı anlattım, her mutluluğun içinde adın ve sevgin vardı. Bu şarkıyı sadece sana yazdım.

“Kahveni nasıl alırsın?” diye sordum. “Elinden” dedi. Gel de mutlu olma…

Mutluluk aramakla bulunacak bir şey değildir, onu inşa etmek gerekir.

Mutlu günlerin hatırası bazen bir ömre yayılır. Mutlu olmak istiyorsan boşver…

Bir kere güldün ve konu nerelere geldi… Mutluluk senle güzel sevgili.

Tek bir mumdan binlerce mum yakılabilir ve mumun ömrü kısalmaz. Mutluluk paylaştıkça asla azalmaz.

Kendinle mutluysan kimseyle derdin olmaz.

Farklı olmak için değil, mutlu olmak için yaşa.

Mutluluk zaman alır, zaman sevdiklerini.

Her nerede değilsem orada mutlu olacakmışım gibi gelir.

Mutlu olmak için mutsuzluğu bilmek gerekir.

Birçok insan, mutlu olduğunu bilmediği için mutsuzdur.

Mutluluk suya düşmüş bir damladır ara ki bulasın.

Kimseden bir şey beklemeyince, mutlu oluyorsun.

Az şikayet, çok şükür, seni mutluluğa götürür.

Bu hayatta hep mutlu olursan, hayal edecek başka neyin kalır!

Eğer hayat, yaptığımız seçimlerse, ben bugün mutlu olmayı seçiyorum.

Her şeyden önce iyi olalım, ondan sonra mutlu oluruz.

Bugün mutlu ol. Çünkü kimse senin üzgün olmanı umursamıyor.

Kendinle mutluysan, kimseyle derdin olmaz!

Mutluluk, paylaşılmak için yaratılmıştır.

Zehir bile parayla, mutluluk bedava olur mu?

Mutlu olmak için mutsuzluğu bilmek gerekir.

Büyüyünce geçer dedikleri şey mutluluk bence.

Beni mutlu etmeye çalışma, benimle mutlu ol.

Mutlu olduğum için gülmüyorum güçlü olduğum için gülüyorum.

Mutluluk küçük çocuklara hediye almak gibidir.

Mutluluğun sırrı, beklentilerini düşük tutmaktır.

Mutlu olmaktan korkan birini aşka ikna edemezsin.

Daha önce acı çekmiş biriyle beraber ol onlar mutluluğun değerini daha iyi bilirler.

Ne kadar değişirsen değiş, ilk nerede mutlu olduysan, hep oraya çevirirsin gözlerini.

Herkes mutluluktan bahseder, ama pek az kimse bilir onu.

Yanlış zamanda gelen doğru insanı tanımazsan, mutluluğu ıskalarsın

Mutluluk zaman alır, zaman sevdiklerini.

Mutlu olmak için mutsuzluğu bilmek gerekir.

Azla mutluluk, çokla didişmekten iyidir.

Mutluluk elde ettiğini sevmektir.

Ve gün gelecek hayat şu yorgun yüzüne gülümseyerek bakacak. Ve diyecek ki hazır ol, mutlu olma sırası sende.

Oysa defalarca sormuşlardı. Büyüyünce ne olacaksın diye. Mutlu diyemedik. Çünkü çocuktuk akıl edemedik.

Belki bir gün lazım olur diye; kıyıya köşeye biraz mutluluk saklamalıydık.

İyi yaşamak değil, yaşamayı iyi bitirmek. İşte gerçek mutluluk budur.

Başkalarının mutluluğundan kendine pay çıkaran insan, en mutlu insandır.

İnsan dünyada ancak dünyaya boş verdiği zaman mutlu olur.

MUTLULUK SÖZLERİ

Mutlu mu olmak istiyorsun? Kimseden bir şey bekleme.

Mutluluğu benimle bulan benimdir gerisi misafir.

Bir bakmışsın Allah; hiç ummadığın anda vermiş kalbine mutluluğu.

Mutlu olmaktan korkan birini aşka ikna edemezsin.

Mutluluk bilginin kendisinde değil, bilginin edinilmesi sürecindedir. -Edgar Allan Poe

Saadeti insan arayamaz, fazilet tam ise mutluluk kendiliğinden gelir. -Liu Ci

Mutluluğumu isteklerimi gidermekte değil, onları kısıtlamakta buldum. -John Stuart Mill

Bana bir mutluluk söyleyin ki acı karşılığında, elde edilmiş olmasın. -Margeret Oliphant

İnsanları ne derece mutlu ederseniz, kendi mutluluğunuz da o nisbette artar. -Meksika Atasözü

Alçak gönüllü, gösterişsiz, iddiasız bir mutluluk; mutluluğun en iyi biçimidir. -La Fontaine

İnsanın beklemekte olduğu mutluluk, tatmakta olduğu mutluluktan daha güzeldir. -Andre Maurois

Mutluluk varacağımız bir istasyon değil, bir yolculuk biçimidir. -Charles de Montesquieu

Mutlu olduğunuz zaman, size bu mutluluğu veren faziletleri sonradan kaybetmeyiniz. -Andre Maurois

Mutluluk bizde olmadığı halde, başkalarına verebileceğimiz tek şeydir. -Albert Schweitzer

İnsanın son gününü beklemeli her zaman, mutlu dememeli ona ölmeden, cenazesi kaldırılmadan. -P. N. Ovidius

Bir noktaya kadar mutlu olabilmek için o noktaya kadar, acı çekmiş olmak gerekir. -Edgar Allan Poe

Mutluluk, nelere sahip olduğumuz değil, ne kadar keyif alabildiğimizdir. -Charles Spurgeon

Sizden daha az mutlu kimseler yanında, mutluluğunuzdan konuşmayınız. -François de La Rochefaucauld

Mutluluk, karşımıza çıkmasını beklemekle değil, karşısına çıkmayı bilmekle elde edilir. -Webster

Bir insanın bu dünyada mutlu olabilmesi için sadece üç şeye ihtiyacı vardır: Sevecek birisi, yapacak bir şeyi ve umut ettiği bir şey. -Allan Chalmers

Kızgın olduğunuz her dakika, 60 saniye mutluluk kaybedersiniz. -Ralph Waldo Emerson

Tüm sınırlamalar kişiyi mutlu kılar. Görme, etki ve temas alanımız ne denli dar ise o denli mutlu oluruz; ne denli geniş ise o denli sıklıkta kendimizi azap içinde ya da ürkütülmüş duyumsarız. Çünkü bu alanla birlikte kaygılar, istekler, ürkünç şeyler de çoğalır ve büyür… -Arthur Schopenhauer

Mutluluk, uykuya benzer. Eğer kendiliğinden gelmezse zorla getirilmesi imkansızdır. -Montaigne

İnsanlar mutluluklarını şartlara bağlarlar. Mutluluk, hiçbir şart öne sürülmezse sahip olunabilir. -Arthur Rubinstein

Sana ait olanı iyice saklarsan, başkalarına ait şeylere el uzatmazsan, kimse senin mutluluğunu bozamaz. -Epictetos

Mutlu olmanın iki yolu vardır. Ya isteklerimizi azaltmak ya da imkanlarımızı çoğaltmak. -Benjamin Franklin

Gerçek mutluluğun kendi içinizde yattığını fark edin. Huzur, mutluluk ve neşeyi dış dünyada aramayı bırakın. Paylaşın. Gülümseyin.

Mutluluk bir zevk değil, bir zaferdir. -Zig Ziglar

Mutluluğun formülü, gerektiğinde önemsiz şeylerle meşgul olabilmektir. -Edward Newton

Kucaklaşın. Mutluluk, kendinize birkaç damla bulaştırmadan başkalarına dökebileceğiniz bir şey değildir. -Og Mandino

Para ile satın alınan mutluluk, daha fazla para karşısında yenilir. -Seneca

İnsanlar çoğu kez burnunun üzerindeki gözlüğü arayan dalgınlar gibi mutluluklarını arayıp dururlar. -Gustave Droz

Mutluluğu tatmanın tek yolu, onu paylaşmaktır. Byron

Bir insanın mutluluğu, odasının duvarları arasındadır. -Pascal

Mutluluk benim için; Karanlık bir havada aniden bir güneşin doğmasıdır. Yani hiç beklenmediğiniz, olmayacağını düşündüğünüz şeylerin bir anda kapınızı çalmasıdır. Mutluluk dolu huzurlu günler diliyorum.

Şimdi Sıra Sizde: Mutlulukla ilgili bir çok özlü söz okudunuz; şimdi sıra sizlerde. Kendi mutluluk sözünüzü kendiniz oluşturun. Oluşturduğunuz bu özlü söz sizi mutlu etmeye yetecektir.

Beyin olanca gücüyle ilerlerken, cinsel sistemlerin korkunç etkinliği daha uykuda olduğu için çocukluk, hayatımız boyunca özlemle geri dönüp baktığımız masumiyet ve mutluluk dönemi, hayatın cennetidir, kayıp cennet. Arthur Schopenhauer







