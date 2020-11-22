Doğa Mutsuz fil Happy'nin özgürlüğe kavuşması için dava açıldı

Mutsuz fil Happy'nin özgürlüğe kavuşması için dava açıldı

Doğa

Mutsuz fil Happy'nin özgürlüğe kavuşması için dava açıldı

ABD’nin New York kentindeki Bronx Hayvanat Bahçesi’ndeki Happy isimli fil 14 yıldır bir başına yaşıyor. Kışları ahır benzeri bir yerde geçiriyor. Bu kış bir yaşam parkında korumaya alınması isteniyor. Happy'nin yeterince mutlu olmadığını düşünen hayvan hakları örgütleri, file ‘birey’ statüsü verilerek özgürlüğüne kavuşturulması için dava açtı.

22 Kasım 2020, Pazar 15:24 Son Güncelleme:
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14 yıldır Bronx Hayvanat Bahçesi’nde yalnız yaşayan fil Happy (mutlu) için artık gerçekten mutlu olma vakti geldi. Bir hayvanları koruma kuruluşu olan Nonhuman Rights Project, Happy'nin artık özgürlüğe kavuşması gerektiğini düşünüyor. Derneğin başkanı Steven Wise, soğuk kış ayları yaklaşırken, ahır benzeri bir yerde yaşayan 49 yaşındaki dişi fil için, New York Eyaleti Temyiz Mahkemesi'ne başvurdu ve Happy'nin Tennessee'deki bir sığınağa bırakılmasını istedi. Bunun için filin bir 'birey' olarak davada yer alması gerekiyordu. Yargıçlar ise bu konuda biraz şüpheliydi.

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"Yeterli donanıma sahip olduğumuzdan emin değilim"

Yargıç Jeffrey Oing, "Tüm bunlar için yasama organının harekete geçmesi doğru değil mi? Bu gibi konuları halledebilmek için yeterli donanıma sahip olduğumuzdan emin değilim" diyor.

Steven Wise ise file özgürlük verilmesinin onu otomatik olarak birey yapacağını savunuyor.

Şimdi kış geliyor ve Happy, mayıs 2021'e kadar penceresi bile olmayan barakaya yerleştirilecek. Tıpkı 14 yıldır olduğu gibi...



Davanın sonucunu ise tüm hayvanseverler sabırsızlıkla bekliyor. Happy'nin özgürlüğüne kavuşması için sosyal medyada #freehappy etiketi ile paylaşımlar yapılıyor.



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