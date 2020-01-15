Mutsuzluk 47 yaşında tavan yapıyor

İngiltere'de haftalık olarak çıkan The Economist dergisinde yayımlanan bir araştırma, 'orta yaş krizi'nin bir şehir efsanesinden ibaret olmadığını kanıtladı. Ulusal Ekonomik Araştırmalar Bürosu'nun yürüttüğü araştırmaya göre, insanların mutluluk grafiği 'U' şeklinde ilerliyor, grafik, ortalama 47 yaşında dibi görüyor. ABD'deki Dartmouth Üniversitesi'nden Prof. David Blanchflower'ın baş yazarlığını yaptığı çalışma, 95'i gelişmekte, 37'si gelişmiş olmak üzere 132 ülkeyi değerlendirdi, yaş ve mutluluk arasındaki bağlantıyı odak noktasına aldı. Araştırmada, mutluluk ve hayattan alınan zevkin incelendiği diğer çalışmalardan da yararlandı. Katılımcıların eğitim, profesyonel yaşam ve romantik ilişkileri kriterler arasındaydı. Prof Blanchflower, eğer bu şartlar herkeste aynı olsaydı benzer bir 'mutluluk sonuçlarının elde edilebileceğini söylüyor. Araştırmaya göre gelişmiş ülkelerde en mutsuz olunan yaş ortalama 47.2 iken, gelişmekte olan ülkelerde bu, 48.2 olarak belirtiliyor. Blanchflower, "Mutluluk kıvrımı her yerde" diyor. Geçtiğimiz yıl tıp tarihi profesörü Mark Jackson, toplumları 'orta yaş krizi önemsizleştirmeye son verme' çağrısı yaparak bunun ciddi bir akıl sağlığı problemi işareti olabileceğini söylemişti.

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