Reynmen şu sözlerle cevap vermekte gecikmedi:

“Beni siz var etmediniz. Yok edemeyeceğinizi bildiğiniz için bu kadar kuduruyorsunuz. Acaba Seyhan Müzik’te olsaydım benim için aynı şeyleri söyler miydiniz? Müzik yapacak arkadaşlara tavsiyem; Türkiye’deki hiçbir yapım şirketi ile anlaşmayın. Çünkü hepiniz onlardan güçlüsünüz.

'HİÇBİR MÜZİK ŞİRKETİ BENİ SATIN ALAMAZ'

Hiçbir müzik şirketi beni satın alamaz. Kedi ulaşamadığı ciğere ‘Ajdar’a haksızlık ettik’ diyor. Var ettiğinizi sandığınız sanatçılar konuşmaya çekiniyor, bastırılmış tipler. Onlardan değilim. Bu kadar konuşmamın nedeni aileme laf edilmesi, bana terbiyesiz denilmesi.”

'HADDİNİ AŞTIN ADAM OLACAKSIN'

Bülent Seyhan bu sözler üzerine Kanal D’deki ‘2. Sayfa’ya açıklama yaptı. Bu kez daha sert konuştu:

“Ajdar örneğini verince gücüne gitti. Demek ki Ajdar ile eşit, hatta Ajdar ondan iyi. Yaptığı hadsizlik ve terbiyesizlik. Önce adam olacaksın! Sahte tık’larla fenomen oldun. Haddini aştın. Terbiyesizce laflar etmeye gerek yok. Ajdar senin gibi saygısız ve hadsiz değildi. Reynmen’in şarkısıyla video çekenler de 3. sınıf pavyon şarkıcısı gibi bu fenomene destek oldu. (Hadise ve Ebru Polat’dan bahsediyor) Bu fenomen geleceğe kalmak istiyorsa önce terbiyeli olacak.”

AJDAR ORTAYA ÇIKTI

Tartışmanın merkezindeki isim Ajdar yıllar sonra ortaya çıktı. ‘Nane’ ve ‘Çikita Muz’ şarkılarıyla fenomen olan Ajdar “Bana geçmişte destek vermeleri gerektiğini, bazı art niyetliler sayesinde anladılar. Beni neden piyasaya çıkaramadıklarını şimdi daha iyi gördüler” dedi.

'ÇOMAR ŞOV'

Işın Karaca, Reynmen’in ‘Ela’ şarkısının tıklarının sahte olduğunu iddia etmişti. Aleyna ise Reynmen’e ‘Çomar şov’ yakıştırması yapmıştı. Demet Akalın, Serkan Kaya ve Alişan da, Reynmen’i eleştiren isimler arasında.

AYDA 200 BİN TL

YouTube’da 5.5 milyon abonesi, Instagram’da 6 milyon takipçisi olan Reynmen’in sosyal medya kazancı aylık 50-200 bin arası değişiyor. Reynmen bir önceki şarkısı ‘Derdim Olsun’dan 170 bin TL, geçtiğimiz günlerde Çeşme’de verdiği 1 saatlik playback konserden de 180 bin TL kazanmıştı. Konserde localar 15 bin TL ile 30 bin TL arasında satılmıştı.

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