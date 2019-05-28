Muz kabuğunun faydaları
Muzu yedikten sonra hepimiz kabuğunu çöpe atıyoruz ama muzun kabuğu da neredeyse kendisi kadar faydalı. İşte muz kabuğunun bilmediğiniz faydaları...
İşte muz kabuğunun farkında olmadığınız faydaları. Bundan sonra yediğiniz muzların kabuklarını atmak istemeyeceksiniz...
- Muz kabuğunu parçalar halinde bahçenize dağıttığınızda böcekleri kovar.
- Muz kabuğu dişlerinizi en az pahalı ticari ürünler kadar beyazlatabilir. Tek yapmanız gereken dişlerinizi kabuğun iç tarafıyla ovalamak.
- Muz potasyum ile doludur, ayakkabı cilaları da öyle. Potasyum deriyi besler. Muz kabuğuyla ayakkabılarınız pırıl pırıl olur.
- Aknelerden kurtulmanıza yardımcı olur. Cildinizi her akşam muz kabuğu ile ovmak ve sabaha kadar bekletmek, akne işaretlerini azaltacaktır.
- Akneler için önerilen tekniği kullanarak göz çevresi, dudakların üzeri ve ense bölgesi gibi kırışıklıklara yatkın bölgelere masaj yaparak muz kabuğunun sıkılaştırıcı etkisinden faydalananın.
- Siğillerinizi tedavi etmenize yardımcı olur. Olgun bir muzun kabuğunu kullanarak siğili dairesel hareketlerle güzelce ovun. Küçük bir parça muz kabuğunu siğilin üzerine bantlayın ve geceyi bu şekilde geçirin.
- Yanık bölgeyi soğuk su ile iyice yıkadıktan sonra muz kabuğunun etli tarafını kullanarak yanığı sakinleştirin ve tedavi edin.
- Etli bir muzun kabuğunu kullanarak dairesel hareketlerle gümüşlerinizi nazikçe ovun. Çatlaklara özellikle dikkat edin. Gümüşlerinizi parlayacaktır.
- Muz kabuğu ile ahşap mobilyalarınızı parlatabilir, deri koltuklarınızı temizleyebilir ve mürekkep lekelerini ahşap ve boyalı yüzeylerden çıkarabilirsiniz.