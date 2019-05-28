Muz kabuğunun faydaları

Muzu yedikten sonra hepimiz kabuğunu çöpe atıyoruz ama muzun kabuğu da neredeyse kendisi kadar faydalı. İşte muz kabuğunun bilmediğiniz faydaları...

28 Mayıs 2019, Salı 14:29
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Muz kabuğunun faydaları

İşte muz kabuğunun farkında olmadığınız faydaları. Bundan sonra yediğiniz muzların kabuklarını atmak istemeyeceksiniz...

  • Muz kabuğunu parçalar halinde bahçenize dağıttığınızda böcekleri kovar.

  • Muz kabuğu dişlerinizi en az pahalı ticari ürünler kadar beyazlatabilir. Tek yapmanız gereken dişlerinizi kabuğun iç tarafıyla ovalamak.
  • Muz potasyum ile doludur, ayakkabı cilaları da öyle. Potasyum deriyi besler. Muz kabuğuyla ayakkabılarınız pırıl pırıl olur.
  • Aknelerden kurtulmanıza yardımcı olur. Cildinizi her akşam muz kabuğu ile ovmak ve sabaha kadar bekletmek, akne işaretlerini azaltacaktır.
  • Akneler için önerilen tekniği kullanarak göz çevresi, dudakların üzeri ve ense bölgesi gibi kırışıklıklara yatkın bölgelere masaj yaparak muz kabuğunun sıkılaştırıcı etkisinden faydalananın.

  • Siğillerinizi tedavi etmenize yardımcı olur. Olgun bir muzun kabuğunu kullanarak siğili dairesel hareketlerle güzelce ovun. Küçük bir parça muz kabuğunu siğilin üzerine bantlayın ve geceyi bu şekilde geçirin.
  • Yanık bölgeyi soğuk su ile iyice yıkadıktan sonra muz kabuğunun etli tarafını kullanarak yanığı sakinleştirin ve tedavi edin.
  • Etli bir muzun kabuğunu kullanarak dairesel hareketlerle gümüşlerinizi nazikçe ovun. Çatlaklara özellikle dikkat edin. Gümüşlerinizi parlayacaktır.

  • Muz kabuğu ile ahşap mobilyalarınızı parlatabilir, deri koltuklarınızı temizleyebilir ve mürekkep lekelerini ahşap ve boyalı yüzeylerden çıkarabilirsiniz.
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