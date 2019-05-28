Muz kabuğunun faydaları

İşte muz kabuğunun farkında olmadığınız faydaları. Bundan sonra yediğiniz muzların kabuklarını atmak istemeyeceksiniz...

Muz kabuğu dişlerinizi en az pahalı ticari ürünler kadar beyazlatabilir. Tek yapmanız gereken dişlerinizi kabuğun iç tarafıyla ovalamak.

Muz potasyum ile doludur, ayakkabı cilaları da öyle. Potasyum deriyi besler. Muz kabuğuyla ayakkabılarınız pırıl pırıl olur.

Aknelerden kurtulmanıza yardımcı olur. Cildinizi her akşam muz kabuğu ile ovmak ve sabaha kadar bekletmek, akne işaretlerini azaltacaktır.