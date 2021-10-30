Türkiye 'Muz yeme' paylaşımı yapan 8 Suriyeli gözaltında

'Muz yeme' paylaşımı yapan 8 Suriyeli gözaltında

Türkiye

'Muz yeme' paylaşımı yapan 8 Suriyeli gözaltında

Sokak röportajı sırasında bir vatandaşın 'muz yiyemiyorum' söylemi üzerine bazı Suriye uyruklu kişiler muz yeme görüntüsü paylaşmaya başladı. Polis ekipleri bu tarz video çeken 8 Suriye uyruklu kişiyi daha gözaltına aldı. İçişleri Bakanlığı, provokatif paylaşım yapan Suriyelilerin sınır dışı edileceğini duyurmuştu.

30 Ekim 2021, Cumartesi 16:11 Son Güncelleme:
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Sosyal medya üzerinden sokak röportajı sırasında bir kişinin 'Ben muz yiyemiyorum, siz kilolarca muz alıyorsunuz" söylemi üzerine, bazı kişilerin sosyal medyadan muz yeme görüntüsünü paylaşmasının ardından Suriye uyruklu 11 kişiyi gözaltına almıştı. İzmir'de dün polis 8 Suriye uyruklu kişiyi daha gözaltına aldı.



İzmir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, bir sokak röportajında yer alan 'Ben muz yiyemiyorum, siz kilolarca muz alıyorsunuz' sözleri sonrası 8 Suriyelinin sosyal medyadan provokatif paylaşımda bulunduklarını belirledi. Ekipler, 29 Ekim'de 1'i yaşı küçük olmak üzere 8 kişiyi yakaladı. Yaşı küçük şüpheli, Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 'kamu düzeni ve güvenliğini tehdit eden yabancı şahıslar' kapsamında sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)

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