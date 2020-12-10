Kültür & Sanat Muzaffer Göçmen yeni albümüyle geliyor

Muzaffer Göçmen yeni albümüyle geliyor

Kültür & Sanat

Muzaffer Göçmen yeni albümüyle geliyor

Elektronik müzik tarzında yaptığı "Toprak" isimli albümle büyük beğeni toplayan Müzisyen Muzaffer Göçmen, yeni projelere imza atacağının sinyallerini verdi.

10 Aralık 2020, Perşembe 21:24 Son Güncelleme:
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Bir önceki albümünün yapımcılığını üstlenen R.K. Müzik'e teşekkürlerini ileten Muzaffer Göçmen, Türkçe sözlü müziğe de adım atacağının sinyallerini verdi. "Sevdiğim türde müzik yapıyorum ve aynı zamanda sosyal medyaya zaman ayırmayı seviyorum. İnsanların ilgi odağında olmak beni mutlu ediyor" ifadelerini kullanan Muzaffer Göçmen, "'Daha Bitmedi' isimli bir tekli üzerinde çalışıyorum, bu şarkının da aranjesi R.K. Müzik'e ait. Evlerimize kapandığımız şu günlerde, tüm yurttaşlarımıza ayrı bir moral olacağını düşünüyorum. Ayrıca bu şarkıda bir de sürprizimiz var dinleyenlerimize, sözlü müzik yapacağız" dedi.

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Yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisinin halen ciddiyetini koruduğunu hatırlatan Muzaffer Göçmen, tüm yurttaşları bilinçli olmaya davet ederek, "Covid-19 pandemisi halen bitmiş değil. Lütfen sosyal mesafe kurallarına dikkat edelim ve maske takmaya özen gösterelim, mümkün olduğunca evde kalmaya çalışalım" diye konuştu.

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