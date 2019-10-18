Müze’de Müzik Minikler: “Bu Ne Biçim Mozart!”
Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi, minik müzikseverler ve aileleri için 'Müze’de Müzik Minikler' isimli yeni bir konser programı başlatıyor. İlk konser müzenin süreli sergisi “Artifex Ludens - Sanatla Oyun: Sunay Akın Sanatın Oyuncakları Koleksiyonu'ndan Bir Seçki” temasına odaklanan “Bu Ne Biçim Mozart!”.
Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi, minik müzikseverler ve aileleri için yeni bir konser programı başlatıyor. “Müze’de Müzik Minikler” isimli etkinliğin ilk konseri; müzenin süreli sergisi “Artifex Ludens - Sanatla Oyun: Sunay Akın Sanatın Oyuncakları Koleksiyonu'ndan Bir Seçki” temasına odaklanan “Bu Ne Biçim Mozart!”.
Bu Ne Biçim Mozart, Anlatımlı Çocuk Konseri; Mozart’ın renkli dünyasında çocuklara şimdiye kadar yaşamadıkları ilginç bir deneyim sunuyor. Çocuklar, eğlenceli ve bol kahkahalı konserde akıllarına kazınacak müziklerle, klasik müziğin olmazsa olmazlarını yaşayarak öğrenecekler. “Bu Ne Biçim Mozart!” 9 Kasım 2019 Cumartesi Ankara Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi’nde gerçekleştirilecek.