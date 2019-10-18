Müze’de Müzik Minikler: “Bu Ne Biçim Mozart!”

Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi, minik müzikseverler ve aileleri için yeni bir konser programı başlatıyor. “Müze’de Müzik Minikler” isimli etkinliğin ilk konseri; müzenin süreli sergisi “Artifex Ludens - Sanatla Oyun: Sunay Akın Sanatın Oyuncakları Koleksiyonu'ndan Bir Seçki” temasına odaklanan “Bu Ne Biçim Mozart!”.

Bu Ne Biçim Mozart, Anlatımlı Çocuk Konseri; Mozart’ın renkli dünyasında çocuklara şimdiye kadar yaşamadıkları ilginç bir deneyim sunuyor. Çocuklar, eğlenceli ve bol kahkahalı konserde akıllarına kazınacak müziklerle, klasik müziğin olmazsa olmazlarını yaşayarak öğrenecekler. “Bu Ne Biçim Mozart!” 9 Kasım 2019 Cumartesi Ankara Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi’nde gerçekleştirilecek.