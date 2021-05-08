Müziğe İngilizce 'Davet' ediyor

COVID-19

Hastalığı alerjik bir bünyeye sahip olduğum için orta derecede şiddetli şekilde geçirdim. Ama şikayet etmiyorum, benden daha zor atlatanlar var. On gün hastanede yattım. Henüz korkum geçmedi çünkü tekrar yakalanma riski hiç de az değil. Doktorlarımızı dinleyelim. Önlem alalım.

DALYAN

Buraya annemle arabayla geldik. Kuzenim zaten Dalyan’da yaşıyor. Kimseyle görüşmüyorum. Tek yaptığım şey; diyetisyenimin sözünü dinleyerek diyet, spor, yoga, meditasyon ve yürüyüş. Sesimi tekrar toplamaya çalışıyorum. Nefes ve ses egzersizleri yapıyorum.

INVITATION

INVITATION ve ‘Invitation’ aynı anlama geliyor. İki albümü eş zamanlı kaydettik ama üst üste olmasın diye arada altı ay bıraktık. Üç parça Türkçe şarkıların İngilizce versiyonları. iki tanesini Josephine Zwaan ile birisini Allen Hulsey ile beraber yazdık. Bir cover ve dört tane yepyeni ve özgün İngilizce şarkı var. İngilizce albüm yapma cesaretini kendimde ilk kez buldum. Küçüklüğümden beri İngilizce söylüyorum. Şimdi de İngilizceyi aksansız konuşabilmek için ders alıyorum.

WHITNEY HOUSTON

Albümde Houston’un meşhur ‘I Wanna Dance With Somebody’ şarkısının cover’ı yer alıyor. Küçüklüğümde ‘Bodyguard’ filminin müziklerini söylemeye çalışıyordum. O zaman İngilizce bilmiyordum. İdollerimden biri olan Whitney Houston anısına ondan bir şarkı söylemek benim için çok değerli. Konserlerde özellikle bu şarkının çok ilgi göreceğini düşünüyorum.

DÜNYAYA AÇILMAK

Bu albümü yaparken Avrupa’da da yayınlama fikrimiz vardı ama pandemi koşulları müsaade etmedi. “Dünya starı olacağım ben” gibi bir iddiam henüz yok. Ama ‘Invitation’ suyun sıcaklığını test etmemizi sağlayan bir iş. İleride tabii ki olabilir. Yurt dışındaki arkadaşlarım “Burada yaşasaydın, bu albümle listelere çok rahat girerdin” diyor.

DANS

Mimar Sinan’ın Modern Dans bölümünden mezunum. Dansın hayatımda önemli bir yeri var ama bir süredir düzenli dans edemiyorum. Kliplerden önce provalarla başlıyoruz, klip bittikten sonra da o tempoya dönemiyorum. Ancak planlarım içinde online dans dersi almak var.

YOUTUBE

YouTube’da birçok İngilizce şarkının cover’ını söyledim. Devam edeceğim ama pandemi nedeniyle şu an yavaşladı. Alaa Wardi ile yaptığımız ‘What is Love’, ‘Sweet Dreams’ gibi cover’lar çok beğenildi. Onunla da yeni projelerimiz var ama Ankara’da yaşadığı için şu dönem o da zorlaştı. Ben cover yapacağım şarkıları öncelikle kendi sevdiklerim arasından seçiyorum. Bir de sesime ne kadar uyduğuna bakıyorum.

HEPSİ

Hepsi benim kariyerimde önemli bir yere sahip. Ancak eski grup üyeleri artık bambaşka yollar çizmiş durumda. Benim de çok emek verdiğim solo bir kariyerim var. Konunun sürekli oraya gelmesinden evet, artık sıkıldım ama gazeteci arkadaşlarımın da işi bu, sormak!