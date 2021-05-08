Magazin Müziğe İngilizce 'Davet' ediyor

Müziğe İngilizce 'Davet' ediyor

Magazin

Müziğe İngilizce 'Davet' ediyor

Gülçin Ergül, 2011’de ‘Bravo’ adlı albümle başladığı solo kariyerine son hız devam ediyor. Ekimde çıkardığı dördüncü albümü ‘Davet’ten sonra bu kez ‘Invitation’ ile karşımızda. Koronavirüsü hastanede atlatan müzisyen bu günlerde Dalyan’da ailesiyle dinleniyor. Bir yandan da uzaktan da olsa yeni albümünün tanıtımı ile uğraşıyor. Uğur Alkapar / ugur.alkapar@posta.com.tr

08 Mayıs 2021, Cumartesi 07:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

COVID-19

Hastalığı alerjik bir bünyeye sahip olduğum için orta derecede şiddetli şekilde geçirdim. Ama şikayet etmiyorum, benden daha zor atlatanlar var. On gün hastanede yattım. Henüz korkum geçmedi çünkü tekrar yakalanma riski hiç de az değil. Doktorlarımızı dinleyelim. Önlem alalım.

DALYAN

Buraya annemle arabayla geldik. Kuzenim zaten Dalyan’da yaşıyor. Kimseyle görüşmüyorum. Tek yaptığım şey; diyetisyenimin sözünü dinleyerek diyet, spor, yoga, meditasyon ve yürüyüş. Sesimi tekrar toplamaya çalışıyorum. Nefes ve ses egzersizleri yapıyorum.

INVITATION

INVITATION ve ‘Invitation’ aynı anlama geliyor. İki albümü eş zamanlı kaydettik ama üst üste olmasın diye arada altı ay bıraktık. Üç parça Türkçe şarkıların İngilizce versiyonları. iki tanesini Josephine Zwaan ile birisini Allen Hulsey ile beraber yazdık. Bir cover ve dört tane yepyeni ve özgün İngilizce şarkı var. İngilizce albüm yapma cesaretini kendimde ilk kez buldum. Küçüklüğümden beri İngilizce söylüyorum. Şimdi de İngilizceyi aksansız konuşabilmek için ders alıyorum.

WHITNEY HOUSTON

Albümde Houston’un meşhur ‘I Wanna Dance With Somebody’ şarkısının cover’ı yer alıyor. Küçüklüğümde ‘Bodyguard’ filminin müziklerini söylemeye çalışıyordum. O zaman İngilizce bilmiyordum. İdollerimden biri olan Whitney Houston anısına ondan bir şarkı söylemek benim için çok değerli. Konserlerde özellikle bu şarkının çok ilgi göreceğini düşünüyorum.

DÜNYAYA AÇILMAK

Bu albümü yaparken Avrupa’da da yayınlama fikrimiz vardı ama pandemi koşulları müsaade etmedi. “Dünya starı olacağım ben” gibi bir iddiam henüz yok. Ama ‘Invitation’ suyun sıcaklığını test etmemizi sağlayan bir iş. İleride tabii ki olabilir. Yurt dışındaki arkadaşlarım “Burada yaşasaydın, bu albümle listelere çok rahat girerdin” diyor.

DANS

Mimar Sinan’ın Modern Dans bölümünden mezunum. Dansın hayatımda önemli bir yeri var ama bir süredir düzenli dans edemiyorum. Kliplerden önce provalarla başlıyoruz, klip bittikten sonra da o tempoya dönemiyorum. Ancak planlarım içinde online dans dersi almak var.

YOUTUBE

YouTube’da birçok İngilizce şarkının cover’ını söyledim. Devam edeceğim ama pandemi nedeniyle şu an yavaşladı. Alaa Wardi ile yaptığımız ‘What is Love’, ‘Sweet Dreams’ gibi cover’lar çok beğenildi. Onunla da yeni projelerimiz var ama Ankara’da yaşadığı için şu dönem o da zorlaştı. Ben cover yapacağım şarkıları öncelikle kendi sevdiklerim arasından seçiyorum. Bir de sesime ne kadar uyduğuna bakıyorum. 

HEPSİ

Hepsi benim kariyerimde önemli bir yere sahip. Ancak eski grup üyeleri artık bambaşka yollar çizmiş durumda. Benim de çok emek verdiğim solo bir kariyerim var. Konunun sürekli oraya gelmesinden evet, artık sıkıldım ama gazeteci arkadaşlarımın da işi bu, sormak!

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
8 Mayıs 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Uğur Alkapar
Minik Konsey
Uğur Alkapar
Mehmet Coşkundeniz
Zehirli ilişkiden kurtulma yolları
Mehmet Coşkundeniz
Elif Demirtaş Bilir
Camdaki Kız'da o iş olmaz!
Elif Demirtaş Bilir
Şirin Sever
Anlam arıyorum sayın hakim!
Şirin Sever
Gökçen Erdoğan
Erkeklerin yaş yaş sertleşme durumları
Gökçen Erdoğan
Hande Kazanova
3 Mayıs haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
İnsani ilişkilerinizi iyi kullanın
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Kim çekti?
Suna Akyıldız
Funda Duru
Ege Can Sal: Müzik hayatımdaki en büyük tutku
Funda Duru
Yasemin Candemir
Türk müzisyen Uygar Çağlı, Avrupa’nın en ünlü caz sahnesinde!
Yasemin Candemir
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Zehra Yılmaz'la evlilik yolundan dönen Cem Belevi'den yeni aşk itirafı!