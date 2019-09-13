Müziğin devlerinden olay video klip

Miley Cyrus, Ariana Grande ve Lana Del Rey'i bir araya getiren 'Don't Call Me Angel' adlı şarkının videosu yayınlandığı andan itibaren fırtınalar koparmaya başladı.

Amerika'da 15 Kasım'da vizyona girecek olan 'Charlie's Angels' 'Charlie'nin Melekleri' filminin sountrack'inde yer alan şarkıyı şu na müzik dünyasının adından en çok bahsedilen genç kuşak şarkıcılarından Miley Cyrus, Ariana Grande ve Lana Del Rey birlikte seslendiriyorlar.

Oldukça iddialı ve provokatif sahnelere sahip videoyu Grande’nin “Thank U Next” şarkısının video klibinin de yaratıcısı olan Hannah Lux Davis yönetmiş.

Video Youtube'da henüz 6 saat önce paylaşılmış olmasına rağmen 5 milyona yakın bir izlenme sayısına sahip.







