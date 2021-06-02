Ekonomi Son dakika: Müzik emekçilerine 3 bin lira koronavirüs pandemi desteği verilecek

Son dakika: Müzik emekçilerine 3 bin lira koronavirüs pandemi desteği verilecek

Ekonomi

Son dakika: Müzik emekçilerine 3 bin lira koronavirüs pandemi desteği verilecek

Koronavirüs pandemisi nedeniyle para kazanamayan müzik emekçilerine 3 bin lira destek ödemesi yapılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı müzik emekçilerine yapılacak yardımın tarihini de duyurdu.

02 Haziran 2021, Çarşamba 07:27 Son Güncelleme:
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Koronavirüs pandemisi nedeniyle kapalı olan mekanlardan dolayı para kazanamayan müzik emekçilerine yönelik olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Haziran ayında 3 bin lira destek yapılacağını duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yaptığı açıklama ile müzik emekçilerine haziran ayında tek seferde 3 bin TL destek yapacağını duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Twitter hesabından yapılan açıklamada ’Müzik Susmasın’ sloganıyla müzik emekçilerine 3 bin TL destek verileceği belirtildi. Yapılan açıklamada "Müzik emekçilerimiz için ’Müzik Susmasın’ sloganıyla başlattığımız proje desteği Haziran ayında tek seferde 3 bin TL ödemeyle devam ediyor. Toplam destek miktarını yaklaşık 250 milyon TL’ye ulaştırmış olacağız" denildi.


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