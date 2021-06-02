Koronavirüs pandemisi nedeniyle kapalı olan mekanlardan dolayı para kazanamayan müzik emekçilerine yönelik olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Haziran ayında 3 bin lira destek yapılacağını duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yaptığı açıklama ile müzik emekçilerine haziran ayında tek seferde 3 bin TL destek yapacağını duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Twitter hesabından yapılan açıklamada ’Müzik Susmasın’ sloganıyla müzik emekçilerine 3 bin TL destek verileceği belirtildi. Yapılan açıklamada "Müzik emekçilerimiz için ’Müzik Susmasın’ sloganıyla başlattığımız proje desteği Haziran ayında tek seferde 3 bin TL ödemeyle devam ediyor. Toplam destek miktarını yaklaşık 250 milyon TL’ye ulaştırmış olacağız" denildi.



