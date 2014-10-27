Müzik, gençleri depresyondan kurtarıyor!

Müzik, depresyonda olan ve duygusal bozukluklar yaşayan ergenlik çağındaki gençlerin kendine güvenini artırıyor

27 Ekim 2014, Pazartesi 15:02 Son Güncelleme:
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Müzik, gençleri depresyondan kurtarıyor!

İrlanda’nın Belfast kentindeki Queen’s Üniversitesi’nden Prof. Sam Porter, depresyon ve duygusal bozukluklar yaşayan gençlere uygulanan geleneksel tedavilerle müzik terapisini karşılaştırdı. Ergenlik çağında, depresyona yakalanan 251 genci 2 gruba ayıran bilim adamları, birinci gruba psikoterapi ve ilaç tedavisi uyguladı. Buna ek olarak ikinci grup müzik tedavisi de aldı. Her iki grup 3 yıl boyunca gözlemlendi. Müzik tedavisi uygulanan ikinci gruptaki gençlerin diğer gruptaki gençlere göre daha kolay iletişim ve diyalog kurduğu saptandı.

Araştırmacılar, müzik tedavisi gören gençlerin kendilerine duydukları güvenin arttığını ve depresyon belirtilerin azaldığını belirtti.

Konuya ilişkin makale "Science Daily" dergisinin internet sitesinde yayımlandı.

AA

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