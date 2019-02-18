Müzik müzesinde karekodlu dönem

Üniversite yerleşkesinde, iş adamı İbrahim Alimoğlu’nun çabası ve Alman koleksiyoncu Wolfgang Ott’un desteğiyle kurulan müzede, farklı kültür ve coğrafyalardan yüzlerce müzik aleti sergileniyor.

Aynı zamanda dünyadaki en büyük on müzik müzesinden biri olan mekan, başta öğrenciler olmak üzere yurt içi ve yurt dışından binlerce kişiyi ağırlıyor.

AKÜ Devlet Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Bölümü Öğretim Görevlisi Yunus Emre Uğur, geçen yıl konservatuvarın müdürü Prof. Dr. Uğur Türkmen tarafından gerçekleştirilen araştırma projesi kapsamında müzedeki tüm enstrümanların ses ve görüntü kayıtlarının alındığını söyledi.

Müze ziyaretçilerinin bunları dinleyebilmesi için karekod uygulaması hazırladıklarını belirten Uğur, "Artık müzemizi ziyarete gelen misafirlerimiz, telefonlarından karekodları okutarak burada sergilenen bütün enstrümanlarımızın seslerini, ayrıca Türkçe ve İngilizce açıklamalarını duyabiliyorlar." dedi.

Bu açıdan müzenin dünyada diğer rakipleriyle çok rahat rekabet edebilecek konuma yükseldiğini söyleyen Uğur, şöyle devam etti:

"Şu anda bu açıdan dünyadaki en nitelikli müzik müzelerinden birine sahibiz. Karekod uygulaması için iki dilde çalışma yapıldı. Türkçe ve İngilizce dil seçeneği hazırlandı. Türkçe kısmını okuttuğunuzda Türkçe açıklamasını ve enstrümanın sesini duyuyorsunuz. İngilizce karekod okutulduğunda bu dile açıklamayı duyabiliyorsunuz. Ayrıca internet sitesinde de bunların hepsinin açıklamaları bulunuyor."

Uğur, müzeye ilginin her geçen yıl arttığını, yeni projelerle bu ilgiyi daha yukarılara taşımak ve özellikle yurt dışından ziyaretçilere hitap edecek çalışmaları sürdüreceklerini vurguladı.

"MÜZİK MÜZESİNİ YILDA 20 BİN KİŞİ ZİYARET EDİYOR"

Proje ekibinden Erdem Özkan da Türkiye’nin en büyük müzik müzesinin üniversitelerinde olduğunu, Avrupa’da da 7. sırada yer aldıklarını aktardı.

Özkan, şunları kaydetti:

"Müzik Müzesini yılda 20 bin kişi ziyaret ediyor. Müzede bilimsel araştırma projeleri kapsamında desteklenmiş bir rehber sistemine sahip olması adına çalışma yapıldı. Bu proje kapsamında tüm enstrümanların görselleri hazırlandı, sesleri kaydedildi. Ayrıca Türkçe ve İngilizce bilgiler eklendi. Müzemiz şu anda çok kapsamlı bir rehber sistemine sahip. Misafirler tarafından da çok beğenilen bir sistem. Müzeyi ziyaret edenler buradaki tüm eserler hakkında detaylı bilgi sahibi olabiliyor."

AA