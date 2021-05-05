'Müzik Susmasın' desteğinin süresi bir ay daha uzatıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığının "Müzik Susmasın" sloganıyla başlattığı projede destek süresinin bir ay daha uzatıldığı bildirildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Twitter hesabındaki paylaşımında şunları kaydetti:

"Müzik emekçilerimiz için ’MüzikSusmasın’ sloganıyla başlattığımız projede destek süresi mayıs ayı da dahil edilerek 5 aya çıkarıldı. Bugüne kadar olan toplam destek miktarı ise yaklaşık 156 milyon liraya ulaşacak. Hayırlı olsun."

Konuya ilişkin Bakanlıktan yapılan açıklamada da küresel salgın sürecinin olumsuz etkilerini azaltabilmek üzere "Müzik Susmasın" sloganıyla başlatılan projede sürenin bir ay daha uzatıldığı kaydedildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının müzik meslek birlikleri, dernekler ve ilgili sendikayla başlattığı kampanyadan faydalananların mayıs ayında da destek alacağı bildirilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bakanlığın ’Müzik Susmasın’ projesi kapsamında aldığı bu yeni kararla, projeden faydalananlara verilen destek 5 aya çıkmış olacak. Destekler mayıs ayı itibarıyla toplamda yaklaşık 156 milyon liraya ulaşacak. Haftalık veya günlük yevmiye ücretiyle çalışan ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayanlar başta olmak üzere, işini kaybeden veya işleri durma noktasına gelen ses ve enstrüman sanatçıları ile sektör çalışanlarının projeye katkıları karşılığında destek verilen projede, aynı zamanda üretilen eserlerin geleceğe aktarılması için dijital bir arşiv oluşturuluyor."

AA