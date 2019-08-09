Müzik ve dizi ile İngilizce öğrenme

Dil bilgisi kurallarının ağırlıkta olduğu öğretmen merkezli eğitim metotları, öğrenenleri ezberlemeye zorladığı için pratiklikten uzaklaştırıyor. Dil okulu Wall Street English bu konu üzerine global çapta bir araştırma yaptı. Araştırmaya göre, ‘İngilizce’yi hangi metotla öğreniyorsunuz?’ sorusuna insanlar, en çok dizi izleyerek ve müzik dinleyerek yanıtını verdi. İngilizce öğrenenlerin yüzde 25’i 90’ların en popüler dizilerinden Friends’i izlerken, öğrenenlerin yüzde 28’i pop müziğin efsanevi isimlerinden Michael Jackson’ı dinliyor.