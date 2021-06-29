Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’deki koronavirüs süreci hakkında birçok konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Koca, müzik yasağı hakkında da konuştu. Hem müşterilerin hem de işletmecilerin heyecanla beklediği müzik yasağı konusunda müjdeli haber verdi….

MÜZİK YASAĞI KALKTI MI? MÜZİK YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?

Müzik yasağına ilişkin son açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gelmişti. Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan 1 Temmuz tarihi itibariyle müzik yasağının saat 24.00’ten sonra uygulanmaya devam edeceğini kaydetmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün yaptığı açıklamada saat 24.00'dan sonraki müzik yasağının da kalkacağını ifade etti.

Ancak şu an için bu uygulamanın ne zaman hayata geçeceğine dair bir ayrıntı gelmedi. Konunun detayları geldikçe haberimizde bulabilirsiniz.