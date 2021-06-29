Türkiye Müzik yasağı kalktı mı? Müzik yasağı ne zaman kalkacak? Bakan Koca açıkladı

Müzik yasağı kalktı mı? Müzik yasağı ne zaman kalkacak? Bakan Koca açıkladı

Türkiye

Müzik yasağı kalktı mı? Müzik yasağı ne zaman kalkacak? Bakan Koca açıkladı

Müzik yasağı son 1 Temmuz tarihi itibariyle saat 24.00’ten sonra olacak şekilde uygulanacaktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazetecilere yaptığı açıklamada birçok konu ile birlikte müzik yasağı hakkında da açıklamalarda bulundu. Peki, Müzik yasağı kalktı mı? Müzik yasağı ne zaman kalkacak? İşte ayrıntılar…

29 Haziran 2021, Salı 17:10 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’deki koronavirüs süreci hakkında birçok konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Koca, müzik yasağı hakkında da konuştu. Hem müşterilerin hem de işletmecilerin heyecanla beklediği müzik yasağı konusunda müjdeli haber verdi….

MÜZİK YASAĞI KALKTI MI? MÜZİK YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?

Müzik yasağına ilişkin son açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gelmişti. Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan 1 Temmuz tarihi itibariyle müzik yasağının saat 24.00’ten sonra uygulanmaya devam edeceğini kaydetmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün yaptığı açıklamada saat 24.00'dan sonraki müzik yasağının da kalkacağını ifade etti.

Ancak şu an için bu uygulamanın ne zaman hayata geçeceğine dair bir ayrıntı gelmedi. Konunun detayları geldikçe haberimizde bulabilirsiniz. 

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