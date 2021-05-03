Müzisyen Alper Demir koronavirüse yenik düştü
2003 senesinde yayınlanan ve o dönem ilgi gören "Biri Bizi Gözetliyor" isimli programda yarışan 44 yaşındaki müzisyen Alper Demir koronavirüse yenik düştü.
03 Mayıs 2021, Pazartesi 12:17 Son Güncelleme:
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BBG yarışmasında '06 Alper' olarak tanındıktan sonra müzik çalışmalarına devam eden Alper Demir, yakalandığı koronavirüs hastalığı nedeniyle hayata gözlerini yumdu.
Genç yaşta hayata veda eden Alper Demir'in vefatının ardından sevenleri sosyal medyada yaşadıkları üzüntüyü dile getirdiler.