Müzisyen Muzaffer Göçmen, yeni proje ile geliyor

Müzisyen Muzaffer Göçmen "Sevdiğim türde müzik yapıyorum ve aynı zamanda sosyal medyaya zaman ayırmayı seviyorum. İnsanların ilgi odağında olmak beni mutlu ediyor" ifadelerini kullanan Muzaffer Göçmen, "'Daha Bitmedi' isimli bir tekli üzerinde çalışıyorum. Evlerimize kapandığımız şu günlerde, tüm yurttaşlarımıza ayrı bir moral olacağını düşünüyorum. Ayrıca bu şarkıda bir de sürprizimiz var dinleyenlerimize, sözlü müzik yapacağız" dedi.

Yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisinin halen ciddiyetini koruduğunu hatırlatan Muzaffer Göçmen, tüm yurttaşları bilinçli olmaya davet ederek, "Covid-19 pandemisi halen bitmiş değil. Lütfen sosyal mesafe kurallarına dikkat edelim ve maske takmaya özen gösterelim, mümkün olduğunca evde kalmaya çalışalım" diye konuştu.