Koronavirüs hemen her sektörde olduğu gibi müzik emekçilerine de büyük darbe vurdu. Pandeminin olumsuz etkilerini hafifletmek amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı müzisyenlere 3000 TL destek verileceğini açıkladı. Peki, müzisyenlere 3000 TL destek ne zaman verilecek, nasıl başvuru yapılır? İşte ayrıntılar…

MÜZİSYENLERE 3 BİN TL DESTEK NE ZAMAN VERİLECEK?

Koronavirüs pandemisi nedeniyle pek çok sektör durma noktasına geldi, iş yerlerinin kapısına kilit vuruldu. Bu dar boğazdan geçen meslekler arasında müzisyenler de yer alıyor. Gerek mekanların kapanması gerek konserlerin yasaklanması gerekse düğünlere ara verilmesi tek gelir kapısı bu tarz hizmetler olan müzik emekçilerinin maddi açıdan büyük sıkıntı yaşamasına neden oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı da bu konuya el atarak "Müzik Susmasın" sloganıyla müzik emekçilerine 3 bin lira değerinde bir destek ödemesi verileceğini ifade etti.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada;

"Müzik emekçilerimiz için 'Müzik Susmasın' sloganıyla başlattığımız proje desteği Haziran ayında tek seferde 3 bin TL ödemeyle devam ediyor. Toplam destek miktarını yaklaşık 250 milyon TL'ye ulaştırmış olacağız." İfadeleri kullanıldı.

MÜZİSYENLERE 3000 TL DESTEK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Müzisyenlere verilecek olan 3 bin TL destek ödemesi başvurularının nasıl yapılacağına yönelik ayrıntılı detaylı bilgi henüz açıklanmadı. Ancak açıklamanın yakın zaman içinde yapılması bekleniyor.