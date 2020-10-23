Yemek Farklı lezzet: Muzlu Alman pastası tarifi

Farklı lezzet: Muzlu Alman pastası tarifi

Yemek

Farklı lezzet: Muzlu Alman pastası tarifi

Farklı lezzetler arıyor aynı zamanda sunumu güzel olsun istiyorsanız muzlu Alman pastası tarifi tam size göre olacaktır. Sevdiklerinize hazırlamak için muzlu Alman pastası tarifi arıyor ya da muzlu Alman pastası nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Muzlu Alman pastası yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

23 Ekim 2020, Cuma 17:50 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Tadını çok seveceğiniz muzlu Alman pastası tarifi evde kolaylıkla yapılabilen bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için muzlu Alman pastası tarifi arıyor ya da muzlu Alman pastası nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Muzlu Alman pastası yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Muzlu Alman pastası tarifi

Muzlu Alman pastası malzemeleri

  • 4 adet yumurta
  • 3 fincan şeker
  • 3 fincan un
  • 1 paket vanilya
  • 1 çay kaşığı kabartma tozu
  • 2 adet muz

Krema için

  • 125 gram tereyağı
  • 1 adet yumurta
  • 1 çay bardağı şeker
  • 1 çay bardağı un
  • 3 bardak süt

Muzlu Alman pastası yapılışı

Kreması için yumurta ile şekeri çırpın. Unu ilave edin. Sütle karıştırarak, muhallebi kıvamında pişirin. Kaynamaya başlayınca tereyağını ekleyin. Keki için, yumurta ile şekeri çırpın. Unu ekleyin. Vanilya ve kabartma tozunu dökün. Karışımı kek kalıbına alın. 175 derecedeki fırında 30 dakika pişirin. Pişirdiğiniz keki ortadan kesin. Bir parçasına kremayı sürün. Kremanın üzerine muzları yerleştirin. Kekin diğer parçasını üzerine kapatın. Pudra şekeriyle süsleyerek, servis yapın.

İlgili Haberler
Pastane çatalı sanacaklar: Çatal kurabiye tarifiEnfes lezzet: Amasya çöreği tarifi


;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Mehmet Yalçınkaya
Özlem Varol: Çiniyi duvarda asılı olmaktan kurtardım ve masaya indirdim
Mehmet Yalçınkaya
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
Hem kolay hem sağlıklı: Evde yapabileceğiniz pratik tarifler
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Narla yapılan 7 çeşit yemek tarifleri