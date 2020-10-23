Farklı lezzet: Muzlu Alman pastası tarifi

Tadını çok seveceğiniz muzlu Alman pastası tarifi evde kolaylıkla yapılabilen bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için muzlu Alman pastası tarifi arıyor ya da muzlu Alman pastası nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Muzlu Alman pastası yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

Muzlu Alman pastası tarifi

Muzlu Alman pastası malzemeleri

4 adet yumurta

3 fincan şeker

3 fincan un

1 paket vanilya

1 çay kaşığı kabartma tozu

2 adet muz

Krema için

125 gram tereyağı

1 adet yumurta

1 çay bardağı şeker

1 çay bardağı un

3 bardak süt

Muzlu Alman pastası yapılışı

Kreması için yumurta ile şekeri çırpın. Unu ilave edin. Sütle karıştırarak, muhallebi kıvamında pişirin. Kaynamaya başlayınca tereyağını ekleyin. Keki için, yumurta ile şekeri çırpın. Unu ekleyin. Vanilya ve kabartma tozunu dökün. Karışımı kek kalıbına alın. 175 derecedeki fırında 30 dakika pişirin. Pişirdiğiniz keki ortadan kesin. Bir parçasına kremayı sürün. Kremanın üzerine muzları yerleştirin. Kekin diğer parçasını üzerine kapatın. Pudra şekeriyle süsleyerek, servis yapın.



