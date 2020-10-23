Farklı lezzet: Muzlu Alman pastası tarifi
Farklı lezzetler arıyor aynı zamanda sunumu güzel olsun istiyorsanız muzlu Alman pastası tarifi tam size göre olacaktır. Sevdiklerinize hazırlamak için muzlu Alman pastası tarifi arıyor ya da muzlu Alman pastası nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Muzlu Alman pastası yapılışı ve püf noktaları haberimizde.
23 Ekim 2020, Cuma 17:50 Son Güncelleme:
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Tadını çok seveceğiniz muzlu Alman pastası tarifi evde kolaylıkla yapılabilen bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için muzlu Alman pastası tarifi arıyor ya da muzlu Alman pastası nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Muzlu Alman pastası yapılışı ve püf noktaları haberimizde.
Muzlu Alman pastası tarifi
Muzlu Alman pastası malzemeleri
- 4 adet yumurta
- 3 fincan şeker
- 3 fincan un
- 1 paket vanilya
- 1 çay kaşığı kabartma tozu
- 2 adet muz
Krema için
- 125 gram tereyağı
- 1 adet yumurta
- 1 çay bardağı şeker
- 1 çay bardağı un
- 3 bardak süt
Muzlu Alman pastası yapılışı
Kreması için yumurta ile şekeri çırpın. Unu ilave edin. Sütle karıştırarak, muhallebi kıvamında pişirin. Kaynamaya başlayınca tereyağını ekleyin. Keki için, yumurta ile şekeri çırpın. Unu ekleyin. Vanilya ve kabartma tozunu dökün. Karışımı kek kalıbına alın. 175 derecedeki fırında 30 dakika pişirin. Pişirdiğiniz keki ortadan kesin. Bir parçasına kremayı sürün. Kremanın üzerine muzları yerleştirin. Kekin diğer parçasını üzerine kapatın. Pudra şekeriyle süsleyerek, servis yapın.