Sevgililer günü için enfes bir alternatif olacak muzlu beyaz çikolatalı kapkek tarifi kendine hayran bırakıyor. Sevdiklerinize hazırlamak için muzlu beyaz çikolatalı kapkek tarifi arıyor ya da muzlu beyaz çikolatalı kapkek nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Muzlu beyaz çikolatalı kapkek tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

Muzlu beyaz çikolatalı kapkek tarifi

Muzlu beyaz çikolatalı kapkek malzemeleri

60 gram tereyağı

2 adet muz

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı vanilya özütü

100 gram un

25 gram nişasta

50 gram şeker

1 çay kaşığı karbonat

1/2 çay kaşığı natron

1 tutam tuz

50 gram beyaz kuvertür çikolata ( kıyılmış)

Tereyağını eritin ve biraz soğumasını bekleyin. 1 buçuk muzu çatal yardımıyla ezin. Geriye kalan yarım muzu kenara ezmeden koyun. Kuru malzemelerin hepsine bir kaba alıp karıştırın. Başka bir kapta tereyağını, yumurtayı, vanilya özütünü ve ezdiğiniz muzu mikserle karıştırın. Son olarak kuru malzemeleri bir kaşıkla ilave edip karıştırın. Hamuru muffin kalıplarına dağıtın. Ayırdığınız yarım muzu hazırladığınız muffin sayısına göre dilimleyin ve hamurun ortasına hafif bastırarak yerleştirin. 180°de 25-30 dakika pişirin.



