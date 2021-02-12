Muzlu beyaz çikolatalı kapkek tarifi: Muzlu beyaz çikolatalı kapkek nasıl yapılır?
Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta programında gelinler haftanın finalinde muzlu çikoltalı kapkek tarifi için kıyasıya mücadele ediyor. Seyirciler ise muzlu beyaz çikoatalaı kapkek nasıl yapılır merak ediyor. Tadını çok seveceğiniz muzlu beyaz çikolatalı kapkek tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...
12 Şubat 2021, Cuma 14:55 Son Güncelleme:
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Sevgililer günü için enfes bir alternatif olacak muzlu beyaz çikolatalı kapkek tarifi kendine hayran bırakıyor. Sevdiklerinize hazırlamak için muzlu beyaz çikolatalı kapkek tarifi arıyor ya da muzlu beyaz çikolatalı kapkek nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Muzlu beyaz çikolatalı kapkek tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...
Muzlu beyaz çikolatalı kapkek tarifi
Muzlu beyaz çikolatalı kapkek malzemeleri
- 60 gram tereyağı
- 2 adet muz
- 1 adet yumurta
- 1 yemek kaşığı vanilya özütü
- 100 gram un
- 25 gram nişasta
- 50 gram şeker
- 1 çay kaşığı karbonat
- 1/2 çay kaşığı natron
- 1 tutam tuz
- 50 gram beyaz kuvertür çikolata ( kıyılmış)
Muzlu beyaz çikolatalı kapkek yapılışı
Tereyağını eritin ve biraz soğumasını bekleyin. 1 buçuk muzu çatal yardımıyla ezin. Geriye kalan yarım muzu kenara ezmeden koyun. Kuru malzemelerin hepsine bir kaba alıp karıştırın. Başka bir kapta tereyağını, yumurtayı, vanilya özütünü ve ezdiğiniz muzu mikserle karıştırın. Son olarak kuru malzemeleri bir kaşıkla ilave edip karıştırın. Hamuru muffin kalıplarına dağıtın. Ayırdığınız yarım muzu hazırladığınız muffin sayısına göre dilimleyin ve hamurun ortasına hafif bastırarak yerleştirin. 180°de 25-30 dakika pişirin.