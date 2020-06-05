Tadına bayılacağınız hem pratik hem de lezzetli olan muzlu kek tarifi, evde kolaylıkla yapabileceğiniz bir tarif. Eğer siz de sevdiklerinize hazırlamak için muzlu kek tarifi arıyor ya da muzlu kek nasıl yapılır merak ediyorsanız "Muzlu kek tarifi: Muzlu kek nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Muzlu kek tarifi

Muzlu kek malzemeleri

3 adet yumurta

3/4 su bardağı toz şeker

1/2 su bardağı zeytinyağı

1/2 su bardağı süt

3 adet muz

1/2 su bardağı ceviz içi

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı tarçın

Muzlu kek yapılışı

Yumurtaları karıştırma kabına alın. Toz şekerle birlikte krema halini alana kadar çırpın. Zeytinyağı ve sütü ekledikten sonra karıştırma işlemini sürdürün. Kabuğunu soyduğunuz muzları bir çırpıcı yardımıyla ezdikten sonra kek harcına ekleyin ve bir spatula yardımıyla karıştırın. Elenmiş un, kabartma tozu ve tarçını ekleyin. Küçük parçalar halinde kırdığınız ceviz için katın. Tüm malzemelerini eklediğiniz kek harcını miksere gerek kalmadan karıştırdıktan sonra yağlanmış baton bir kek kalıbına dökün. Üzerini düzeltin. Muzlu keki, önceden ısıtılmış 170 derece fırında içini çekmesi için 45 dakika kadar pişirdikten sonra dilim dilim servis edin. Sevdiklerinizle paylaşın.



