Muzlu rulo pasta tarifi: Muzlu rulo pasta nasıl yapılır?

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Muzlu rulo pasta tarifi

Muzlu rulo pasta malzemeleri

Muzlu rulo pasta pandispanyası için;

4 büyük yumurta

1 çay bardağı toz şeker

1 çay bardağı un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Muzlu rulo pasta iç krema:

3 yemek kaşığı mısır nişastası

1 yemek kaşığı dolusu un

1 yumurta sarısı

1 yemek kaşığı tereyağı

Yarım su bardağı toz şeker

4 su bardağı süt

1 paket vanilya

Muzlu rulo pasta üst kreması için;

1 paket 200 ml süt kreması

Yarım çay bardağı pudra şekeri

1 paket vanilya

Muzlu rulo pasta içi için;

1 adet büyük muz

Muzlu rulo pasta süslemek için;

Çikolata parçası, fıstık, frambuaz

Muzlu rulo pasta yapılışı

İlk olarak pandispanyayı yapın. Yumurtalar ve şeker krema kıvamına gelene kadar çırpın. İçine un, vanilya, kabartma tozu da elenerek ilave edin ve 30 saniye kadar daha çırpılıp yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine güzelce yayın. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında hafif pembe oluncaya kadar pişirin. Piştikten sonra hemen fırından çıkarılıp yağlı kağıtla birlikte yavaşça bir kaç kere rulo şeklinde katlanıp açın.

Kremasını hazırlamak için, tereyağı ve vanilya hariç bütün malzemeler iyice çırpın ve ocağa alın. Kaynamaya başlayınca tereyağı ilave edilip eriyene kadar karıştırılmaya devam edin. Ocaktan alınıp vanilyayı ilave edin ve soğumaya bırakın. Üst kreması için, krema, pudra şekeri ve vanilya ile kıvamı katılaşıncaya kadar çırpın ve kullanmaya başlayana kadar dolapta bekletin. Pandispanya keki alınıp üzerine kullanmadan önce blender yardımıyla pürüzsüz hale getirdiğiniz kremayı sürün. Muzları dizip rulo yapın ve en üstüne hazırladığınız krema düzgünce sürülüp çikolata fıstık ve frambuaz ile süsleyin. Bir gece mutlaka dolapta dinlendirip servis yapılır.