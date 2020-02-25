Muzlu rulo pasta tarifi: Muzlu rulo pasta nasıl yapılır?
Muzlu rulo pasta hem hafifliğiyle hem de lezzetiyle oldukça sık trecih edilen bir tatlıdır. Misafir tabaklarınızı hem görseliyle hem lezzetiyle süsleyecek bir tatlı yapmak istiyorsanız muzlu rulo pasta tarifi tam size göre olacaktır. Sevidiklerinize hazırlamak için muzlu rulo pasta tarifi arıyor yada muzlu rulo pasta nasıl yapılır merak ediyorsanız "muzlu rulo pasta tarifi, muzlu rulo pasta nasıl yapılır" haberimize göz atın.
25 Şubat 2020, Salı 13:08 Son Güncelleme:
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Muzlu rulo pasta tarifi
Muzlu rulo pasta malzemeleri
Muzlu rulo pasta pandispanyası için;
- 4 büyük yumurta
- 1 çay bardağı toz şeker
- 1 çay bardağı un
- 1 paket vanilya
- 1 paket kabartma tozu
Muzlu rulo pasta iç krema:
- 3 yemek kaşığı mısır nişastası
- 1 yemek kaşığı dolusu un
- 1 yumurta sarısı
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- Yarım su bardağı toz şeker
- 4 su bardağı süt
- 1 paket vanilya
Muzlu rulo pasta üst kreması için;
- 1 paket 200 ml süt kreması
- Yarım çay bardağı pudra şekeri
- 1 paket vanilya
Muzlu rulo pasta içi için;
- 1 adet büyük muz
Muzlu rulo pasta süslemek için;
- Çikolata parçası, fıstık, frambuaz
Muzlu rulo pasta yapılışı
İlk olarak pandispanyayı yapın. Yumurtalar ve şeker krema kıvamına gelene kadar çırpın. İçine un, vanilya, kabartma tozu da elenerek ilave edin ve 30 saniye kadar daha çırpılıp yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine güzelce yayın. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında hafif pembe oluncaya kadar pişirin. Piştikten sonra hemen fırından çıkarılıp yağlı kağıtla birlikte yavaşça bir kaç kere rulo şeklinde katlanıp açın.
Kremasını hazırlamak için, tereyağı ve vanilya hariç bütün malzemeler iyice çırpın ve ocağa alın. Kaynamaya başlayınca tereyağı ilave edilip eriyene kadar karıştırılmaya devam edin. Ocaktan alınıp vanilyayı ilave edin ve soğumaya bırakın. Üst kreması için, krema, pudra şekeri ve vanilya ile kıvamı katılaşıncaya kadar çırpın ve kullanmaya başlayana kadar dolapta bekletin. Pandispanya keki alınıp üzerine kullanmadan önce blender yardımıyla pürüzsüz hale getirdiğiniz kremayı sürün. Muzları dizip rulo yapın ve en üstüne hazırladığınız krema düzgünce sürülüp çikolata fıstık ve frambuaz ile süsleyin. Bir gece mutlaka dolapta dinlendirip servis yapılır.