Doğa Myanmar'da 100 milyon yıl öncesine ait yeni bir çiçek keşfedildi

Myanmar'da 100 milyon yıl öncesine ait yeni bir çiçek keşfedildi

Doğa

Myanmar'da 100 milyon yıl öncesine ait yeni bir çiçek keşfedildi

Myanmar'da bulunan bir kehribar taşında eski bir kıtaya özgü yeni bir çiçek türü keşfedildi. Çiçeğin Kretase Jeolojik Dönemi'nden kalma olduğu tespit edildi. Çiçek kehribarı oluşturan reçine ile kaplandığı için günümüze kadar ulaştı.

27 Aralık 2020, Pazar 12:47 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Oregon Eyalet Üniversitesi'nden uzmanlar, Myanmar'da bulunan bir kehribar taşının içinde korunmuş çiçeğin 100 milyon yıl öncesinden, bir diğer deyişle Kretase Jeolojik Dönemi'nden kalma olduğunu tespit etti. Araştırmacılar 'Valviloculus pleristaminis' adı verilen çiçeğin, defne familyasına ait ve Avustralya'daki bir tür yemiş ağacıyla akraba olduğunu belirtti. Şimdi aralarında 6 bin kilometre mesafe bulunan Myanmar ve Avustralya'nın, o dönemde eski bir kıta olan Gondvana'nın parçası olduklarına işaret edildi.

Günün önemli manşetleri için tıkla



Sputnik'te yer alan habere göre, Teksas Botanik Araştırma Enstitüsü Dergisi'nde keşifle ilgili bir makale yazan, aynı zamanda daha önceki kehribar incelemelerinde rastladığı DNA'lar ile 'Jurassic Park' filminin senaryosuna da ilham kaynağı olan paleontolog George Poinar Jr., "Çiçek çok küçük, iki milimetre boyunda olmasına rağmen saklı kalan detayları şaşırtıcı" dedi.

Poinar, çiçeğin Gondvana kıtası bölündüğünde muhtemelen Batı Burma blokuna ait levhada kaldığını ve bu sırada kehribarı oluşturan reçineyle kaplandığını, böylece bugüne ulaştığını söyledi.

İlgili Haberler
Kuraklık çanları çalıyor: Şimdi su israfını önleme zamanıİklim değişikliği nedeniyle flamingolar göç edemediHer yıl köpek balıkları 6 insan, insanlar 100 milyon köpek balığı öldürüyor


;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Burak Akkul
Kanallar, bisikletler, peynirler ve laleler: Amsterdam
Burak Akkul
Mehmet Nuri Turan
Alev Alev'de tokat gibi sahne: Adalet arayan kadına gelince körleşiyorsunuz
Mehmet Nuri Turan
Bir Gezginin Notları - A. Ozan Kiraz
Küba’da, Havana haricinde mutlaka görülmesi gereken 3 şehir
Bir Gezginin Notları - A. Ozan Kiraz
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Mauritius'daki petrol felaketinin nedeni çekmeyen telefonmuş