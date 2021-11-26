Dünya Myanmar'da 6,1 büyüklüğünde korkutan deprem!

Myanmar'da 6,1 büyüklüğünde korkutan deprem!

Dünya

Myanmar'da 6,1 büyüklüğünde korkutan deprem!

Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'ın Bangladeş sınırında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

26 Kasım 2021, Cuma 12:27 Son Güncelleme:
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Myanmar Meteoroloji ve Hidroloji Departmanına göre Bangladeş sınırındaki Chin eyaletinde 6,1 büyüklüğünde Deprem meydana geldi. Merkez üssü Thantlang kasabasının 8 kilometre kuzeydoğusu olan depremin 46 kilometre derinlikte kaydedildi. Can veya mal kaybına yönelik henüz bir açıklama yapıldı.

Hindistan Ulusal Sismoloji Merkezine (NCS) göre Cuma sabahı Hindistan-Myanmar sınır bölgesini 6,1 büyüklüğünde bir deprem vurdu.

Deprem, komşu Bangladeş ve Hindistan'ın Tripura, Manipur, Mizoram, Assam eyaletleri ile Batı Bengal eyaletinin başkenti Kalküta da dahil olmak üzere ülkenin kuzeydoğu kesiminde hissedildi.


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