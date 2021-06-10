Myanmar'da askeri uçak düştü: 13 kişi öldü
Myanmar'da askeri uçağın düşmesi ile 13 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi de yaralandı.
10 Haziran 2021, Perşembe 08:40 Son Güncelleme:
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Mandalay İtfaiye Teşkilatından yapılan yazılı açıklamada, 16 ordu personelini taşıyan askeri uçağın öğle saatlerine doğru Mandalay'daki bir çelik fabrikasının üzerine düştüğü bildirildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 13 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.
Kazanın nedeninin ise araştırıldığı belirtildi.
AA
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