"Myanmar Times"ın haberine göre, Afet Yönetimi Dairesinden bir yetkili, 25 Haziran'dan bu yana Myanmar'da yaklaşık 200 bin kişiyi yerinden eden toprak kaymaları ve seller nedeniyle 82 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Mon eyaletinin, afetlerden en çok etkilenen bölge olduğuna dikkati çeken yetkili, eyaletin Paung kasabasına bağlı Thaphyu Kone köyünde 9 Ağustos'ta meydana gelen toprak kaymasının ardından 69 kişinin cesedine ulaşıldığını hatırlattı.

4 BİN KİŞİ GÜVENLİ YERLERE TAHLİYE EDİLDİ

Afet bölgesi civarında ikamet eden yaklaşık 4 bin kişinin güvenli yerlere tahliye edildiğini belirten yetkili, mağdurlar için gıda ve yardım malzemeleri sağlandığını aktardı.

Thaphyu Kone köyündeki söz konusu toprak kaymasında en az 73 kişinin yaşamını yitirdiği, 48 kişinin de yaralandığı ifade ediliyor.

AA