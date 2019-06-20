Nusret'in Yunanistan'ın gözde adası Mykonos'ta açtığı restoran, dünyaca ünlü futbolcularla doldu taştı.

Roma'da forma giyen Stephan El Shaarawy, Real Sociedad'lı Theo Hernandez, Ukraynalı Yevhen Konoplyanka ve Juventus'un Türk yıldızı Emre Can, Nusret'in pişirdiği etlerle komşuda ziyafet çeken yıldızlardan sadece birkaçıydı.

REZERVASYONLARI BİR AY BOYUNCA KAPALI

Ünlü futbolcularla Yunanistan sosyetesinin akın ettiği mekan öylesine rağbet gördü ki; ön taraftaki deniz manzaralı masaların rezervasyonları bir ay boyunca kapandı.

Ege manzarasında ziyafet çekmek isteyenler ise Yunanistan basınının iddiasına göre ön masalara 3 bin euro (20 bin lira) hava parası vermeyi göze aldı.

GECELİĞİ 8 BİN 250 LİRA

Bu arada Nusret; Mykonos'ta yaz boyunca konaklamak için dünyaca ünlü yıldızların adresi olan Covo Tagoo'nun geceliği 8 bin 250 liralık odasını tercih etti. (Takvim)