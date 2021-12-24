Eğitim & Kariyer MYÖS kalktı TR-YÖS geldi

MYÖS kalktı TR-YÖS geldi

Eğitim & Kariyer

MYÖS kalktı TR-YÖS geldi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Merkezi Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı’nı (MYÖS) kaldırdı.

24 Aralık 2021, Cuma 07:01 Son Güncelleme:
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Yerine ‘Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS) geldi. Böylece Türkiye’deki ortaöğretim kurumlarına 2022-2023 eğitim ve öğretim yılından itibaren kayıt yaptıracak T.C. vatandaşlığından çıkanlar, Mavi Kartlılar, KKTC vatandaşları ve yabancı uyruklular yükseköğretim kurumlarına sadece YKS ile girebilecek. TR-YÖS’ün ilki, Ocak 2023’te ÖSYM tarafından yapılacak.

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