Bilim & Teknoloji MySpace satıldı, yeni sahibi kim?

MySpace satıldı, yeni sahibi kim?

Bilim & Teknoloji

MySpace satıldı, yeni sahibi kim?

Bir zamanlar sosyal medya denildiğinde akla gelen ilk isimlerden olan MySpace, Facebook’a karşı sürdürdüğü hayatta kalma savaşının sonunda, yeni sahibiyle buluştu

14 Şubat 2016, Pazar 17:17 Son Güncelleme:
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Ünlü medya devi Time grubu tarafından satın alınan MySpace, daha önce de Robert Murdoch’un medya grubuna (Fox grubu) satılmıştı.

94. yaşını kutlana Time grubunun MySpace ile ne yapmak istediği şimdilik “kesin” değil,  ancak 2014’te 881 milyon dolar zarar eden dev medya grubunun, zarar eden klasik medya kanalları yerine, sosyal medyaya ve dijital yayıncılığa odaklanmak istediği düşünülüyor.

“Artık ölmüş olduğu” düşünülse de MySpace’in hala ayda 50 milyon aktif ziyaretçisi bulunuyor ve Time’in elindeki güçlü içerik servisleri ile MySpace’ı dijital reklamlardan para basan bir web sitesine dönüştürme ihtimali yüksek görünüyor.

Önümüzdeki aylarda, sosyal medyada MySpace linkli paylaşımlar görmeye başlarsak, Time’ın MySpace’ı hayata geri döndürme operasyonunun başarılı olduğunu düşünmeye başlayabiliriz.

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