N Kolay İstanbul Yarı Maratonu'nda dünya rekoru geldi
N Kolay İstanbul Yarı Maratonu'nda kadınlarda birinci olan Kenyalı atlet Ruth Chepngetich'den rekor geldi.
04 Nisan 2021, Pazar 11:51 Son Güncelleme:
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N Kolay İstanbul Yarı Maratonu'nda kadınlarda birinci olan Kenyalı atlet Ruth Chepngetich, 1.04.01'lik derecesiyle dünya rekoru kırdı.
21 kilometrelik parkuru 1 saat 4 dakika 1 saniyede tamamlayan Kenyalı atlet, yarı maraton dünya rekorunu kırdı.
Önceki yıllarda İstanbul Maratonu ve İstanbul Yarı Maratonu'nu ikişer kez kazanan Chepngetich, boğazdaki beşinci zaferini kutladı.
Erkekler yarışında ise podyumun zirvesine 57 dakika 32 saniyelik derecesiyle Kenyalı Geoffrey Kamworor kazandı.