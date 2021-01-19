Futbol Nabil Dirar, Erzurumspor'a transfer oluyor

Nabil Dirar, Erzurumspor'a transfer oluyor

Futbol

Nabil Dirar, Erzurumspor'a transfer oluyor

Fenerbahçe'de bir süredir kadro dışı olan Dirar, Erzurumspor'la anlaşmaya var. Dirar'ın kısa süre içerisinde resmi imzayı atması bekleniyor.

19 Ocak 2021, Salı 16:14 Son Güncelleme:
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Fenerbahçeli futbolcu Nabil Dirar, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile anlaşmaya vardı.

TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Faslı futbolcu, Erzurumspor ile anlaşma sağladı.

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Fenerbahçe ve Erzurumspor'un da anlaşmasının ardından kısa süre içinde imzaların atılması bekleniyor.

34 yaşındaki futbolcunun 2022 yılına kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunuyordu. Tecrübeli futbolcu bu sezon sarı lacivertli takımda hiç süre alamamıştı.

Spor Arena

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