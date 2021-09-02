A Spor'un haberine göre, Kasımpaşa'da Nabil Dirar transferi bitmek üzere. Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Dirar, kadro dışı kalmıştı. Kasımpaşa, Faslı futbolcu ile anlaşmak üzere. Transfer bonservissiz gerçekleşecek ve 34 yaşındaki oyuncunun transferi kısa süre içerisinde açıklanacak.