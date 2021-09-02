Nabil Dirar Kasımpaşa'ya transfer oluyor
Fenerbahçe'de düşünülmeyen Faslı oyuncu Nabil Dirar, bir başka İstanbul takımı Kasımpaşa ile anlaşmak üzere.
02 Eylül 2021, Perşembe 14:21 Son Güncelleme:
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A Spor'un haberine göre, Kasımpaşa'da Nabil Dirar transferi bitmek üzere. Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Dirar, kadro dışı kalmıştı. Kasımpaşa, Faslı futbolcu ile anlaşmak üzere. Transfer bonservissiz gerçekleşecek ve 34 yaşındaki oyuncunun transferi kısa süre içerisinde açıklanacak.
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