Futbol Nabil Dirar'ın corona virüs testi pozitif çıktı

Nabil Dirar'ın corona virüs testi pozitif çıktı

Futbol

Nabil Dirar'ın corona virüs testi pozitif çıktı

Fenerbahçeli futbolcu Nabil Dirar'ın corona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından Fas Milli Takım kadrosundan çıkartıldı.

06 Ekim 2020, Salı 22:37 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar'ın corona virüs testi pozitif çıktı. Fas Futbol Federasyonu, milli takım kampında bulunan Dirar'a yapılan corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Nabil Dirar milli takım kadrosundan çıkartılırken, yerine Newcastle Unitedlı futbolcu Achraf Lazaar dahil edildi.

İSTANBUL (İHA)


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