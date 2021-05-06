Türkiye 'Nace kodumuz var' dedi ama cezadan kurtulamadı

'Nace kodumuz var' dedi ama cezadan kurtulamadı

Türkiye

'Nace kodumuz var' dedi ama cezadan kurtulamadı

Esenyurt'ta tam kapanma uygulaması kapsamında açık olan döviz bürosu sahiplerine ceza kesilerek iş yeri mühürlendi. Döviz bürosu sahibinin, "Nace kodumuz var" demesi cezadan kurtaramadı.

06 Mayıs 2021, Perşembe 09:45 Son Güncelleme:
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan tam kapanma kararının ardından polis ekiplerinin denetimleri sürüyor. Açık olduğu ihbarı yapılan Esenyurt Meydanı'ndaki bir döviz bürosuna polis ekipleri baskın düzenledi. Döviz alım-satım işleminin devam ettiğinin belirlendiği iş yeri sahiplerine cezai işlem uygulandı. 

'NACE KODUMUZ VAR'

Bu arada, döviz bürosu sahibi "Kaymakamlıktan belge aldık. Nace kodumuz var, açık olabiliriz. Bu kod ile açabiliriz" diyerek cezadan kurtulmaya çalıştı. İş yerinin tam kapanmada faaliyette olmaması gerektiğini belirleyen polis ekipleri, mühürlenmesi için zabıta ekiplerine bilgi verdi. Gelen zabıta ekipleri iş yerini mühürledi.

NACE KODU NEDİR?

Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE olarak adlandırılmakta olup, Avrupa’da ekonomik faaliyetlerle ilgili istatistiklerin üretilmesi ve yayılması amacına yönelik bir başvuru kaynağı olarak kullanılmaktadır. NACE kodlamasında faaliyet konularına göre işyerlerine/işletmelere altı haneli bir kod verilmektedir.

Veysel TİMDU - Erol DEĞİRMENCİ - Alper KORKMAZ / İSTANBUL , (DHA)

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