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Naci Bostancı'ın ayrılmasının ardından AK Parti Grup Başkanlığı'na İsmet Yılmaz seçildi

Siyaset

Naci Bostancı'ın ayrılmasının ardından AK Parti Grup Başkanlığı'na İsmet Yılmaz seçildi

Naci Bostancı'nın AK Parti Grup Başkanlığı görevinden ayrılmasının ardından bu göreve İsmet Yılmaz seçildi.

17 Kasım 2021, Çarşamba 11:56 Son Güncelleme:
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AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, AK Parti TBMM Grup Başkanı seçildi.

AK Parti Grubu, yeni Grup Başkanı'nın belirlenmesi için basına kapalı toplandı. Toplantıda, AK Parti Ankara Milletvekili Naci Bostancı, 2023 seçimleri kapsamında AK Parti Genel Merkezi'nde görev alacağı için yeni Grup Başkanı'nın belirlenmesi amacıyla Grup İç Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre seçim yapıldı.

Bostancı'dan boşalan AK Parti Grup Başkanlığına, 241 oy alan AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz seçildi.

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