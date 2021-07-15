2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü’nde profesör olan ve 2014–2018 yılları arasında bölüm başkanlığı yapan Naci İnci, görev yaptığı üniversiteye vekaleten rektör olarak atandı. Peki, Naci İnci kimdir? İşte Boğaziçi’ne vekaleten atanan rektör Prof. Dr. Naci İnci’nin kariyeri

NACİ İNCİ KİMDİR?

1987 yılında Marmara Üniversitesi’nde fizik dalında lisans derecesini alan Naci İnci, 1992 yılında ise İngiltere'deki Heriot-Watt Üniversitesi’nden fiber optik sensörler alanında doktora derecesini aldı.

1993–1994 yılları arasında Stanford Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde optik haberleşme alanında doktora sonrası çalışmalar yapan Naci İnci, 1994 yılında Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü'nde yardımcı doçent, 1996 yılında ise doçent oldu.

Prof. Dr.Naci İnci 1998–1999 yıllarında fiber optik sensörlerin endüstriyel uygulamaları üzerine Japonya'da Gunma Üniversitesi’nde konuk araştırmacı olarak çalıştı. 1999–2005 yılları arasında ise Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde öğretim üyeliği görevinde bulundu. Üniversitenin temel ve araştırma laboratuvarları ile diğer lisans ve lisansüstü programlarının kurulmasında görev aldı.

2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü’ne profesör olan ve 2014–2018 yılları arasında bölüm başkanlığı yapan Naci İnci, Japonya'daki Gunma Üniversitesi, Almanya'daki Stuttgart Üniversitesi, İngiltere'deki Heriot-Watt Üniversitesi ve Norveç Teknik Üniversitesi’nde konuk profesör olarak bulundu.

Fiber optik, nano partiküller ve uygulamalarının fiziği, kuantum optiği, optik sensörler, kuantum kriptografisi ve kuantum bilişimi konuları üzerine çalışan ve araştırmalar yapan Naci İnci'nin üniversite-sanayi ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik katkıları kapsamında ise iki uluslararası patenti bulunuyor.