Doğa Nadir görülen hayalet köpek balığı yavrusu heyecan yarattı

Nadir görülen hayalet köpek balığı yavrusu heyecan yarattı

Doğa

Nadir görülen hayalet köpek balığı yavrusu heyecan yarattı

Yeni Zelanda'da bilim insanları, okyanusun derinliklerinde yaşayan ve türüne az rastlanan hayalet köpek balığının yavrusunu buldu. Yavru, yeni bilimsel araştırmalara katkı sağlayacak.

16 Şubat 2022, Çarşamba 12:21 Son Güncelleme:
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Yeni Zelanda'da Ulusal Su ve Atmosfer Araştırmaları Enstitüsü'nden bilim insanları, Yeni Zelanda'nın Güney Adası açıklarında ve yaklaşık 1.2 kilometre derinlikte hayalet köpek balığı yavrusuna rastladı. "Kimera" olarak da bilinen hayalet köpek balıkları nadiren görülürken, yavrularına ise daha da ender rastlanıyor.

YENİ ARAŞTIRMALARA KATKI SAĞLAYACAK

Bilim adamları, görülen yavrunun söz konusu türün gelişimine yönelik araştırmalara katkı sağlayabileceğini belirtti. Araştırma ekibinde yer alan Dr. Brit Fanucci, hayalet köpek balığı yavrusuna, sualtı deniz canlılarına yönelik bir araştırma yürütülürken tesadüfen rastlandığını ifade etti.

ÇOK NADİR GÖRÜLÜYOR

Fanucci, özellikle hayalet köpek balıkları gibi derin su canlılarının görüntülenmesinin oldukça zor olduğunu vurgulayarak, "Onları çok sık görmüyoruz" dedi.

Finucci, yavru hayalet köpek balıklarının yetişkinlerden farklı özellikler sergileyebileceğini, beslenme şekilleri ve görünüşleri itibariyle farklı olabileceğini, bunun da keşfi daha önemli hale getirdiğini söyleyerek, "Yavrularla karşılaşmak, türlerin biyolojisini ve bazı ekolojilerini daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor" ifadelerini kullandı.

Bilim insanları, yavru hayalet köpek balığının yakın zamanda yumurtadan çıktığına inanıyor.

İHA

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